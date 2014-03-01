راه اندازی کلنیک تخصصی بیماران خاص در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی فتح میرمحمدی به خبرنگاران گفت: با پیگیری های انجام شده مشکل زمین برای احداث این کلنیک رفع شده است.

وی بر فرهم کردن بسترهای درمان این بیماران تاکید کرد و بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی، جمیت هلال احمر و دستگاههای متولی باید در این راستا تلاش کنند.

میرمحمدی به مشکلات کنونی این بیماران اشاره کرد و اظهار داشت: نبود مرکزی بخصوص برای درمان و ارائه خدمات به این افراد یکی از مشکلات در این زمینه است.

این مسئول از تشکیل کمیته ای برای بررسی و رفع مشکلات بیماران خاص خبرداد و گفت: بیمه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت درمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی با اعضای این کمیته تخصصی هستند.

میر محمدی تلاش برای رفع مشکلات بیماران خاص، همکاری دستگاهها با این بیماران، برگزاری کلاس های آموزشی در راستای پیشگیری، اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه، دوره‌های پیش از ازدواج برای آشنایی زوجین و خانواده‌ها و .. را از برنامه های این کمیته عنوان کرد.