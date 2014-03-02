به گزارش خبرگزاری مهر ، راننده با این سیستم که Ultra-simple HM ( میانجی انسان – ماشین فوق ساده ) نام دارد به سادگی می تواند با فشار دادن یک دکمه برنامه رادیویی مورد علاقه خود را بیابد، با شماره تلفن های مورد نظر خود تماس برقرار کرده و حتی وضعیت تهویه هوای خودرو را تغییر دهد.

مفاهیم جدید این سیستم نقل و انتقال امکان حرکت با شیوه ای را فراهم می کند که پدربزرگ های ما حتی تصورش را نمی کردند.

این فناوری جدید میتسوبیشی که برای سیستم های داخلی خودرو طراحی تا بهار 2018 در دسترس سازندگان خودرو خواهد بود.

میتسوبیشی نمونه اولیه این سیستم را در نمایشگاه اوپن هاوس توکیو رونمایی کرده است.

در صندلی راننده ای که به عنوان مدل عرضه شده است، راننده توانست به راحتی چهار عملکرد اصلی هدایت و مسیریابی، برقراری تماس تلفنی، تنظیم تهویه هوا، راه اندازی سیستم صوتی و تصویری را اجرا کند.

این عملیات در یک یا دو گام و با استفاده از مجموعه ای مرکب از سه دکمه بر روی فرمان انجام شد. این در حالی است که سه عملیات پیش بینی شده مانند رفتن به تمرین فوتبال، تماس با رئیس، تنظیم ایستگاه رادیویی بر روی یک نمایشگاه بالای سر 44 سانتی متری مشاهده می شود.

برای کنترل این عملیات می توان از دستورات صوتی نیز استفاده کرد و این کار را با فشار دادن طولانی مدت یکی از دکمه ها صورت داد.

"هیروکی سوگیورا" مدیر عامل بخش طراحی میتسوبیشی می گوید: برای کنترل هدایت و مسیر یابی، فناوری تشخیص صدا از داده های ذخیره سازی بر روی رایانه خودرو و همچنین داده های به روز رسانی شده که حدود 10 میلیون موقعیت را پوشش می دهد، استفاده می شود. این فناوری پیشگو، بر تاریخچه عملیاتی پیشین مانند مقصد ها و مسیرهای طی شده و همچنین استفاده پیشین عملکردهای درون خودرو تکیه دارد. این فناوری همچنین زمان و تاریخ ، موقعیت، سرعت، میزان سوخت، ترافیک، و شرایط رانندگی را نیز در نظر می گیرد.

تخمین زده می شود رایج ترین عملیاتی که راننده در خودروی خود انجام می دهد بر روی نمایشگر بالای سر راننده نشان داده شود.

می توان این عملیات را با استفاده از چهار دکمه مجزا لغو کرد که دسترسی مستقیمی را به عملکردهای اصلی فراهم می کند.