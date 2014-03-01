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۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

ساخت بیمارستان امام سجاد(ع) در کربلا با 97 درصد پیشرفت فیزیکی

ساخت بیمارستان امام سجاد(ع) در کربلا با 97 درصد پیشرفت فیزیکی

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات در جریان بازدید از مراحل پایانی اجرای پروژه بزرگ بیمارستان امام سجاد(ع) در کربلای معلی اعلام کرد این بیمارستان برای ارایه خدمات پزشکی به زایران طی شش ماه آینده به بهره برداری میرسد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن پلارک در این باره گفت: این بیمارستان با 65 میلیارد تومان سرمایه از محل کمک های مردمی در هفده بخش تخصصی و شش اتاق عمل مجهز با هفتاد و پنج درصد تخفیف برای زائران امام حسین(ع) خدمات پزشکی و بهداشتی ارایه می کند.

وی افزود: طرح ساخت این مرکز بهداشتی و درمانی در زمینی به وسعت 2067 متر و زیربنای 12هزار مترمربع با 17 بخش و 120 تخت بیمارستانی  در 6 طبقه ساخته شده که در حال حاضر در مرحله تامین تجهیزات قرار دارد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خاطرنشان ساخت: بیمارستان 120 تختخوابی امام سجاد (ع) با بخشهای دندانپزشکی ، اطفال ، چشم پزشکی ، زنان و زایمان ،ناباروری ، پاتولوژی ،پوست، اورتوپدی، گوش ،حلق و بینی، واحد CCUوICU، آندوسکوپی و کولونوسکوپی، اتاقهای عمل، بستری اورژانس جهت رفاه حال زائرین و مجاورین حرمهای شریفه در کربلای معلی از پروژه های اجرایی ستاد قرار گرفته است.

کد مطلب 2246649

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