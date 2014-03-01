ساخت بیمارستان امام سجاد(ع) در کربلا با 97 درصد پیشرفت فیزیکی

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن پلارک در این باره گفت: این بیمارستان با 65 میلیارد تومان سرمایه از محل کمک های مردمی در هفده بخش تخصصی و شش اتاق عمل مجهز با هفتاد و پنج درصد تخفیف برای زائران امام حسین(ع) خدمات پزشکی و بهداشتی ارایه می کند.

وی افزود: طرح ساخت این مرکز بهداشتی و درمانی در زمینی به وسعت 2067 متر و زیربنای 12هزار مترمربع با 17 بخش و 120 تخت بیمارستانی در 6 طبقه ساخته شده که در حال حاضر در مرحله تامین تجهیزات قرار دارد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خاطرنشان ساخت: بیمارستان 120 تختخوابی امام سجاد (ع) با بخشهای دندانپزشکی ، اطفال ، چشم پزشکی ، زنان و زایمان ،ناباروری ، پاتولوژی ،پوست، اورتوپدی، گوش ،حلق و بینی، واحد CCUوICU، آندوسکوپی و کولونوسکوپی، اتاقهای عمل، بستری اورژانس جهت رفاه حال زائرین و مجاورین حرمهای شریفه در کربلای معلی از پروژه های اجرایی ستاد قرار گرفته است.