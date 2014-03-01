دبیر بخش پوستر و عکس جشنواره تئاتر دانشگاهی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سیاوش قائدی دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی، دبیر بخش پوستر و عکس هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد.

بر همین اساس مهدی آشنا به سمت دبیر بخش پوستر و عکس هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران انتخاب شد. آشنا دانش‌آموخته رشته گرافیک از دانشگاه هنر بابلسر و عضو فعال انجمن عکاسان خانه تئاتر است.

بخشی از سوابق مهدی آشنا عبارتند از: عضو انجمن عکاسان خانه تئاتر، عضو انجمن خانه عکاسان مطبوعات ایران، عضو فدراسیون جهانی عکاسی فیاپ FAIP، عکاس حوزه تئاتر و سینما، عکاسی خبری، دبیر عکس هفته نامه هنرمند، برگزیده چند دوره جشنواره تئاتر فجر، برپایی چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی، دبیر بخش نگاه هنرمند دومین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران، برگزیده چندین دوره جشنواره تصویر سال، حضور در اکسپوهای معتبر و...

