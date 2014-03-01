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۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی/ حضور 20 هزار نیرو در 10 هزار پایگاه امدادی

اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی/ حضور 20 هزار نیرو در 10 هزار پایگاه امدادی

رئیس جمعیت هلال احمر ایران از اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی با برپایی بیش از 10 هزار پایگاه جاده‌ای و حضور بیش از 20 هزار نیرو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی در مراسم امضای تفاهمنامه جمعیت هلال احمر با سازمان نظام پزشکی که ظهر دوشنبه در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، به همراهی و هماهنگی ارگان‌های دست اندرکار سلامت با یکدیگر اشاره کرد و گفت:‌ هلال احمر نهادی مردمی و داوطلبانه است. جمعیت هلال احمر یک نهاد عمومی تلقی می‌شود که بعد ملی و بین المللی دارد. اساس شکل گیری آن نیز ارائه خدمات داوطلبانه به محرومان، نیازمندان، در راه ماندگان، جنگ زدگان و ... است.

وی افزود: مسئله جوانان بعد مهمتر فعالیت جمعیت هلال احمر است. نجات، اسکان، درمان اضطراری و پشتیبانی‌های اجتماعی از عمده‌ترین مسائلی است که در جمعیت هلال احمر دنبال می‌شود. همچنین جمعیت هلال احمر به مقوله توانبخشی و نگهداری نیز می‌پردازد.

فرهادی به فعالیتهای سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده جامعه پزشکی اشاره کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی خانه جامعه پزشکی کشور است بنابراین مناسب است که دو نهاد جمعیت هلال احمر و سازمان نظام پزشکی بتوانند همکاری‌های بهتر و بیشتری را در قالبی رسمی‌تر داشته باشند.

وی بر لزوم بازبینی در ساختار جمعیت هلال احمر تاکید کرد و با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با سازمان نظام پزشکی در حوزه‌های امداد و نجات، آموزشی، مسائل فرهنگی، بشردوستی و مسائل مربوط به حوزه جوانان همکاریهایی خواهیم داشت.

کد مطلب 2246703

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