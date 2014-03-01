به گزارش خبرنگار مهر، وحید فولادگر ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: تصویب بودجه شهرداری نقاط قوت و منفی زیادی داشت که لازم است در بودجه سال آینده برخی از موارد لحاظ نشده مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: هر چند در بودجه سال 93 مدیریت بحران‌های شهر پیش‌بینی شده است اما این امر نیاز به برنامه‌ریزی بیشتر در تخصیص اعتبار دارد.





عضو شورای اسلامی شهر اصفهان به طرح جامع حمل و نقل ترافیک اشاره کرد و افزود: دو سال گذشته قراردادی در همین راستا با دانشگاه صنعتی اصفهان منعقد شده که به دلیل کمبود مالی اجرای این طرح با تاخیر مواجه شده است.

وی در زمینه بحث پایانه‌ها، مسیر دوچرخه و تراموا گفت: باید بودجه اثرگذار و طرح جامعی در این خصوص ارائه شود.

فولادگر بیان داشت: الزامات و تغییرات سطح شهر نیاز به طرح جدید دارد و توصیه می‌شود در اوایل سال آینده این طرح به شهرداری ارائه تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

وی با اشاره به اینکه اواسط امسال مدیریت بحران از سوی استانداری به شهرداری واگذار شد، یادآور شد: در بودجه سال 93 این موضوع پیش‌بینی شده اما به دلیل اینکه برنامه‌ریزی درستی صورت نگرفت احتمال دارد که این بودجه کفایت نکند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: نباید جابه‌جایی مشاغل با ساماندهی مشاغل با هم اشتباه گرفته شود و در سازماندهی مشاغل باید از اهرم‌ها بیشتر استفاده شود.



فولادگر گفت: شهرداری در بحث مجوزهای فقط به استعلام تجاری بودن اکتفا می‌کند که لازم است الزامات موارد صنفی را نیز مد نظر قرار دهد چرا که باید الزامات قانونی و نیز جواز کسب هم رعایت شود.

وی تاکید کرد: کاربری تجاری هم باید از سوی شهرداری تعریف و موارد قانونی آن مورد دقت نظر واقع شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: ساماندهی مشاغل نمی‌تواند کنترل ترافیک، شهرسازی را بر عهده بگیرد اما یک عزم جدی توسط شهرداری لازم دارد و باید از طریق مدیریت ارشد شهرداری پیگیری شود.

وی در پایان خواست به رسانه‌ها در خصوص نقد به اعضای شورا تذکر داده شود که نقد منصفانه باشد و از تخریب بپرهیزند.