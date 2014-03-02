به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌فروش اینترنتی بلیت اتوبوس برای تعطیلات نوروز، از امروز 11 اسفند‌ آغاز می‌شود و تا 18 اسفند‌ ادامه دارد و از 18 اسفند پیش فروش حضوری بلیت هم انجام می‌گیرد. البته پیش فروش اینترنتی قطع نخواهد شد.



متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های www.payane.ir ‌و www.mosaferyar.ir اقدام به خرید پیش خرید بلیت اتوبوس کنند ضمن آنکه پیش‌فروش بلیت از طریق سایر ‌آدرس‌های اینترنتی اختصاصی شرکت‌های تعاونی حمل و نقل مسافر و آدرس‌های اینترنتی استانی نیز انجام می‌شود.‌



همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت اتوبوس در محل پایانه‌های عمومی مسافر و همچنین دفاتر مرکزی و دفتر فروش بلیت سطح شهر شرکت‌های مسافربری برای سرویس‌های هر شرکت تعاونی مسافری انجام می‌شود.



