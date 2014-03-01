گوتزه خوب است اما مسی بهترین بازیکن تاریخ است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریو گوتزه بعد از انتقال 37 میلیون یورویی خود در تابستان از دورتموند به بایرن مونیخ در این فصل بازی های درخشانی را به نمایش گذاشته و توجه همه را به خود جلب کرده است.

با این حال گواردیولا معتقد است نباید انتظار بیش از حد از گوتزه 21 ساله داشته باشیم و هنوز نمی توانم او را با لیونل مسی که 4 عنوان توپ طلا کسب کرده است مقایسه کنیم.

گواردیولا در گفتگو با خبرنگاران گفت: گوتزه را نمی توان به هیچ عنوان با مسی مقایسه کرد. مسی بهترین بازیکن تاریخ است. گوتزه تازه نخستین فصل خود در بایرن را پشت سر می گذارد که فصل بسیار سختی هم هست اما او به خوبی از پس این کار برآمده است.

پپ در ادامه افزود: گوتزه فقط 21 سال دارد و هنوز می تواند پیشرفت کند. او هم اکنون یکی از بهترین های آلمان است. من تمام تلاش خودم را برای پیشرفت او می کنم اما مسی در یک سطح دیگری است.

گوتزه در 17 بازی رقابتهای بوندسلیگا این فصل 6 گل برای بایرن به ثمر رسانده و این در حالی است که مسی در 18 بازی بازی لالیگا 14 گل برای بارسا به ثمر رسانده است.