500 گروه ثابت و سیار گردشگران نوروزی را در جاده های سیستان و بلوچستان همراهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حمل و نقل و پایانه‎های سیستان و بلوچستان ظهر شنبه در نشست هماهنگی کارگروه امداد و نجات جاده‎ای که در اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان برگزار شد بر ضرورت هر چه مطلوب تر ارایه خدمات به گردشگران نوروزی تاکید کرد.

علیرضا مجرد با بیان اینکه تعداد دو هزار و 500 نفر در قالب 500 گروه ثابت و سیار در طول محور های مواصلاتی استان کار امداد رسانی و ارایه خدمات به مسافران را بر عهده خواهند داشت افزود: با توجه به مصوبات کمیته ایمنی و حمل و نقل جاده‌ای استان تمام گروه های امداد و نجات باید آمادگی کامل برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: به منظور آگاه سازی گردشگران و مسافران نوروزی از استقرار نیروهای امدادی در محور های مواصلاتی تمامی دستگاه‎های امداد و نجات در طول طرح نوروزی بملزم به روشن کردن چراغ‌های گردان در جاده ها هستند.

وی مدت زمان طرح نوروزی را از تاریخ 25 اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین سال آینده عنوان کرد و افزود: هماهنگی و تلاش دستگاه‎های اجرایی مربوطه نقش بسزایی در کاهش حوادث احتمالی، ارایه خدمات لازم و همچنین ایجاد خاطرات خوش برای مسافران نوروزی در بر خواهد داشت.

مجرد ادامه داد: به منظور آماده سازی و افزایش توان نیروهای امدادی همچنین مانور مشترک نوروزی با حضور پلیس راه‎های انتظامی شمال و جنوب استان، ادارات کل راه و شهرسازی استان، مراکز فوریت‎های پزشکی، هلال احمر و سایر ارگان‎های ذی‌ربط در 25 اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

وی همچنین با اشاره به شناسایی تعداد 116 نقطه حادثه خیز در محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: ادارات راه و شهرسازی شمال و جنوب استان در این راستا موظف هستند تا با نصب علائم هشدار دهنده و تابلوهای راهنمایی و رانندگی نسبت به آشکار سازی این نقاط به منظور افزایش دید بهتر اقدام کنند.