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۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۱۵

نامی آذر:

مسابقات قویترین مردان شمالغرب کشور در پارس آباد برگزار می شود

مسابقات قویترین مردان شمالغرب کشور در پارس آباد برگزار می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت پرورش اندام استان اردبیل از برگزاری مسابقات قویترین مردان شمالغرب کشور تحت عنوان "جام آزاد دشت مغان" در پارس آباد خبر داد.

علی اکبر نامی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این رقابت ها با حضور قویترین مردان چهار استان شمالغرب و شمالی و نیز قهرمانان برجسته کشور به مدت سه روز در شهرک کست و صنعت مغان در پارس آباد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور قهرمانان استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و گیلان در این رقابت ها تاکید کرد: این مسابقات برای اولین بار در این سطح و براساس آیتم های کشوری برگزار می شود.

رئیس هیئت پرورش اندام استان زمان برگزاری این مسابقات را 14 تا 16 اسفندماه جاری عنوان کردو یادآور شد: چهارهم اسفند ماه این رقابت ها با برگزاری مراسم افتتاح کلید خواهد خورد و ورزشکاران پس از سه روز رقابت قهرمان این دوره را معرفی می کنند.

وی با اشاره به پخش مستقیم این رقابت از صدا و سیمای مرکز اردبیل شبکه سبلان تصریح کرد: برای متنوع شدن این مسابقات برنامه های شاد و متنوع نظیر اجرای موسیقی محلی و پاپ و مسابقه ویژه تماشاگران اجرا خواهد شد.

نامی آذر زمان برگزاری مسابقات را از ساعت 10 صبح تا 16 عصر عنوان کرد و تاکید کرد: این رقابت ها به همت هیئت پرورش اندام استان و با مشارکت اداره ورزش و جوانان استان، فرمانداری پارس آباد و شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2246803

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