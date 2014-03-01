مسابقات قویترین مردان شمالغرب کشور در پارس آباد برگزار می شود

علی اکبر نامی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این رقابت ها با حضور قویترین مردان چهار استان شمالغرب و شمالی و نیز قهرمانان برجسته کشور به مدت سه روز در شهرک کست و صنعت مغان در پارس آباد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور قهرمانان استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و گیلان در این رقابت ها تاکید کرد: این مسابقات برای اولین بار در این سطح و براساس آیتم های کشوری برگزار می شود.

رئیس هیئت پرورش اندام استان زمان برگزاری این مسابقات را 14 تا 16 اسفندماه جاری عنوان کردو یادآور شد: چهارهم اسفند ماه این رقابت ها با برگزاری مراسم افتتاح کلید خواهد خورد و ورزشکاران پس از سه روز رقابت قهرمان این دوره را معرفی می کنند.

وی با اشاره به پخش مستقیم این رقابت از صدا و سیمای مرکز اردبیل شبکه سبلان تصریح کرد: برای متنوع شدن این مسابقات برنامه های شاد و متنوع نظیر اجرای موسیقی محلی و پاپ و مسابقه ویژه تماشاگران اجرا خواهد شد.

نامی آذر زمان برگزاری مسابقات را از ساعت 10 صبح تا 16 عصر عنوان کرد و تاکید کرد: این رقابت ها به همت هیئت پرورش اندام استان و با مشارکت اداره ورزش و جوانان استان، فرمانداری پارس آباد و شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برگزار خواهد شد.