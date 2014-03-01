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۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۳۶

فاضلی خبرداد:

۵۰ گفتمان دینی در شهرستان دلفان برگزار شد

۵۰ گفتمان دینی در شهرستان دلفان برگزار شد

نور آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی دلفان از برگزاری 50 گفتمان دینی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین فاضلی در این رابطه گفت: این تعداد گفتمان دینی در سطح مدارس، مساجد، کانونهای فرهنگی در نیمه دوم سالجاری با موضوعات مورد نیاز مخاطبین و جوان با استفاده از اساتید مجرب برگزار شد.

وی با تأکید بر برگزاری این نشست ها در محیط های آموزشی، مدارس و دانشگاهها افزود: پرسشگری از ویژگیهای بارز نسل جوان است که اداره تبلیغات اسلامی با برگزاری گفتمانهایی با محوریت موضوعاتی همچون انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، تهاجم فرهنگی، موضوعات دینی، جنگ نرم، مهدویت و ... در صدد پاسخگویی به سئوالات نسل جوان برآمده است.

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان با اشاره به برگزاری ۵۰ گفتمان دینی در این شهرستان اظهار داشت: با توجه به تخصیص اعتبارات مناسب فرهنگی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان، انتظار داریم تعداد گفتمانها به رقم قابل توجهی افزایش می یابد.

فاضلی تصریح کرد: برگزاری گفتمان های دینی در مدارس راهنمایی و متوسطه این شهرستان با پاسخگویی به شبهات و سئوالات مخاطبین، برگزاری نشستهای دوره ای اساتید گفتمانهای دینی، برگزاری جلسات هم اندیشی با مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس، از جمله اهداف برگزاری گفتمانهای دینی است.

کد مطلب 2246812

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