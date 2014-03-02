به گزارش خبرنگار مهر، دوم آذرماه سال جاری بود که خبرگزاری مهر در گفت و گویی با مدیر این سینما اعلام کرد سینمای یادشده به علت خطر فروریختن سقف و ایمن نبودن سالن نمایش تا بازسازی دوباره تعطیل است.

مدیر سینما پرسیا پس از گذشت سه ماه از این رویداد خاطرنشان کرد: هنوز اقدامی برای بازسازی این سینما انجام نگرفته چراکه هیچ یک از نهادهای ملی و استانی نیز به این موضوع واکنشی نشان نمی دهند.

نهادها و سازمان ها از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می کنند

فرزاد تیموری با اشاره به اینکه سینما پرسیا به دلیل قدیمی بودن ساختمان و سقف آن که شیروانی است خطر ریزش دارد، افزود: از سوی مدیریت این سینما چندین بار نامه نگاری صورت گرفته، اما هنوز در این باره پاسخی دریافت نکرده ایم.

وی با اعلام اینکه نامه تعطیلی این سینمای 75 ساله را از نهادهای مرکزی خود دریافت کرده، خاطرنشان کرد: در حالیکه می شد با ادامه فعالیت سینما از کنار خطرات احتمالی برای تماشاگران و کارکنان آن بگذریم، اما با رضایت تعطیلی آن را موجب شدیم تا گزندی به کسی وارد نشود.

تیموری درباره نیازهای اولیه بازسازی سینما پرسیا، تاکید کرد: تا هنگامی که کارشناسی از سوی نهادهای مرتبط و مسئول صورت نگیرد نمی توان تخمینی برای آن زد.

وی با اشاره به اینکه ممتازترین سینمای بخش خصوصی ایران اکنون فعالیتی ندارد، گفت: این سینما افزون بر نمایش فیلم با برگزاری فعالیت های فرهنگی و هنری از معدود سینماهای ثبت شده ای است که در شیراز دست کم بیش از هر سینمای دیگری فعالیت مستمر و موثر داشته است.

تیموری در خوش بینانه ترین حالت زمان راه اندازی دوباره این سینمای قدیمی شیراز را منوط به اختصاص بودجه های مصوبی دانست که باید در اختیار سینماهای درخشانی چون پرسیا قرار گیرد تا بازسازی شوند، اما تا هنگامی که کارشناسی صورت نگیرد و این بودجه ها اختصاص نیابد نمی توان زمان مشخصی برای بازگشایی سینما پرسیا عنوان داشت.

موسسه سینماشهر برنامه ای برای بازسازی سینماها در شیراز ندارد

وی با بیان اینکه موسسه سینماشهر که متولی بازسازی سینماهای کشور است با اعلام اینکه بودجه ندارد، افزود: این موسسه اذعان می کند که سینما پرسیا برای بازسازی در اولویت قرار ندارد و در تماسی تلفنی به طور شفاهی به من گفتند که برنامه ای برای بازسازی سینماها در شیراز ندارند.

مدیر سینما پرسیا که مدعی است موسسه سینماشهر حاضر به فرستادن کارشناس برای بررسی سینما هم نشده، تاکید کرد: به نظر می رسد این موسسه حاضر به هیچ گونه همکاری با ما برای بازسازی سینما نیست.

این سینما که نخستین بار در سال 86 با اختصاص 245 میلیون تومان از سوی موسسه سینماشهر بازسازی شد به گفته تیموری به صورت پرداخت نقدی و دادن تجهیزات سینمایی کمک شد.

وی خاطرنشان کرد: همان زمان افزون بر 500 میلیون تومان از سوی مالکان سینما بر اساس سندهای موجود هزینه به دنبال داشته است.

شهردار شیراز برای فعالیت دوباره سینما پرسیا قول همکاری داد

از سویی نیز تیموری با اعلام اینکه شهردار شیراز قول مساعدی برای رفع مشکلات سینما پرسیا داده، خاطرنشان کرد: در مذاکره ای که با وی داشتم، پاک فطرت شهردار شیراز خواستار تنظیم برنامه های این سینما برای بازسازی یا انتقال به مکان دیگری شد که به نظر می رسد از آنجا که وی در جریان تعطیلی این سینماست به زودی با همکاری شهرداری بخشی از بار تعطیلی این فضای فرهنگی و هنری با سابقه شیراز که بخشی از میراث معنوی این شهر است از دوش مالکان سینما برداشته شود.

سینما پرسیا شیراز در چهارراه زند ابتدای خیابان رودکی قرار دارد و از جمله سینماهایی است که همواره با برگزاری نشست های مرور آثار سینمایی و نمایش های هفتگی آثار برتر سینمای جهان دارای امکانات پخش صدای دالبی و رستوران و کافی شاپ از نادرترین سالنهایی است که نمونه آن کمتر در ایران دیده می شود.

سینما پرسیا 47 سال پیش با رام کردن زن سرکش (فرانکو زفیره لی) افتتاح شد. پرده این سینما عمر شریف را به خود دیده است وقتی که «دکتر ژیواگو» صدایش می زدند.

صدای استریو فونیک جایش را به دالبی دیجیتال داده است اما سینما پرسیا اصالتش خود را همچنان حفظ کرده است.