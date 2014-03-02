به گزارش خبرنگار مهر، تيم الوند همدان در اين دوره از مسابقات ليگ دسته يك باشگاه‌هاي كشور در گروه الف جدول رده بندي قرار دارد و با تيم هاي پديده مشهد، سياه جامگان مشهد، صنعت نفت آبادان، نساجي مازندران، نيروي زميني تهران، گيتي پسند اصفهان، استقلال اهواز، گل گهر سيرجان، شهرداري بندرعباس، شهرداري ياسوج، فولاد يزد، و گهر درود هم گروه است.

در هفته بيست و دوم ليگ دسته اول، تيم الوند همدان عصر شنبه در استاديوم تختی به مصاف این تیم رفت تا بتواند با ارائه یک بازی خوب سه امتیاز بازی را به دست آرود و با دست پر به خانه برگردد که خوشبختانه این اتفاق نیز افتاد و تیم الوند همدان توانست تیم گهر دورود را سه بر دو مغلوب خود کند.

ترکیب تیم الوند همدان را در این بازی حامد ریاحی، مجتبی انصافی، میلاد احمدی، محمدرضا احمدی، بهنام عسگر خانی، نوید عاشوری، قاسم اکبری، حامد میرزایی، مرتضی عزیز محمدی، امین شجاعیان و حسین کاظمی تشکیل داده بودند.

تیم الوند همدان در نیمه اول دو گل را توسط میلاد احمدی و مرتضی عزیز محمدی وارد دروازه تیم گهر دورود کرد.

همچنین در نیمه دوم نیز مجتبی انصافی گل سوم تیم الوند همدان را ثمر رساند تا در نهایت تیم الوند بازی را با نتیجه سه بر دو به پایان رساند و یک پروزی ارزشمند را به هواداران خود تقدیم کرد.

تیم الوند همدان قبل از این دیدار با انجام 18 بازی و کسب 18 امتیاز در رده دوازدهم جدول گروه و همچنین تیم گهر دورود نیز قبل از این دیدار با انجام 18 بازی و کسب 12 امتیاز در آخر جدول قرار داشت.

بازی بین دو تیم الوند همدان و گهر دورود را سید مهدی سید علی به همراه محمدرضا منصوری، آرمان اسعدی و شاهو اصلانی بر عهده داشتند و عبود سنگاشکن نیز ناظر این دیدار بود.