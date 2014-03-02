به گزارش خبرنگار مهر، تيم پاس همدان در چهارچوب مسابقات ليگ دسته يك فوتبال باشگاه هاي كشور در گروه دوم جدول رده بندي قرار دارد كه با تيم هاي ایران جوان بوشهر، نفت و گاز گچساران، نفت مسجد سلیمان، پیکان تهران، یزد لوله، راهیان کرمانشاه، پارسه تهران، مس رفسنجان، ابومسلم خراسان، بدر بندر گنگ، آلومینیوم و پرسپولیس شمال هم گروه است.

تيم پاس همدان كه اين روزها در قعر جدول به سر مي برد و از اوضاع خوبي برخوردار نيست عصر شنبه در استادیوم قدس همدان به مصاف تيم بدر بندر گنگ رفت تا بتواند با كسب سه امتياز اوضاع خود را در جدول بهبود بخشد.

در بازی بین دو تیم پاس همدان و بدر بندر گنگ تنها یک گل رد و بدل شد که آن گل را نیز تیم پاس همدان به ثمر رساند و توانست در خانه تیم حریف را مغلوب خود کند.

ترکیب تیم پاس همدان در مقابل تیم البدر بندر گنگ را جلیل احمدی، امید خورج (کاپیتان)، سید عماد قاسمی، نادر هوشیار، سید احمد موسوی، یاور پورنامدار، حسن اشجاری، مهدی سیفی، محسن پورحاجی، مجتبی محبوب مجاز، احسان پیرهادی تشکیل داده بودند که تک گل بازی را مجتبی محبوب مجاز در دقیقه 23 بازی از پشت محوطه جریمه درون دروازه تیم البدر بندر گنگ کرد.

تیم پاس همدان در حالی به مصاف با تیم البدر بندر گنگ رفت که با انجام 19 بازی و کسب 19 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار داشت و با پیروزی در مقابل این تیم در رده یازدهم جدول قرار گرفت و یک پله صعود کرد.

همچنین تیم البدر بندر گنگ نیز قبل از این دیدار با انجام 19 بازی و کسب 19 امتیاز و با یک تفاضل گل بیشتر نسبت به تیم پاس همدان در رده یازدهم جدول رده بندی قرار داشت که در این دیدار و شکست در مقابل تیم پاس همدان جای خود را به این تیم داد.

بازی بین دو تیم پاس همدان و بدر بندر گنگ را البرز حاجی پور، سجاد طوری، حسن ظهیری و رضا قاسمی قضاوت کردند، همچنین ناظر این بازی کریم اصغرزاده بود.