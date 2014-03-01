امکان پست بسته های سبک از طریق پروازهای فرودگاه خرم آباد میسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کیانی شامگاه شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: با اقدامات انجام شده از این پس زمینه برای ارسال بارهای سبک، نامه و پاکتها از طریق پروازهای فرودگاه خرم آباد صورت می گیرد.

وی بیان داشت: با پیگیری صورت گرفته از طریق معاونت بار شرکت هواپیمایی ماهان یک آژانس مسئولیت ارسال و همچنین تحویل به مشتری در استان را بر عهده گرفته است.

مدیر فرودگاه خرم آباد افزود: در این راستا آژانس "خایدالو" مسئولیت ارسال و همچنین تحویل بسته یا نامه را به مشتری بر عهده گرفته است.

کیانی تصریح کرد: سیستم انجام این کار در حال آماده شدن است و در قالب آن یک کد رهگیری برای هر بسته پیش بینی شده و با اعلام آن کد رهگیری بسته و یا نامه در اختیار مشتری قرار داده می شود.

وی همچنین به راه اندازی دو پرواز مشهد در فرودگاه خرم آباد اشاره کرد و گفت: طی هفته آینده این پروازها در روزهای شنبه و سه شنبه برگزار می شوند.

مدیر فرودگاه خرم آباد با تاکید بر استقبال مردم از این پروازها عنوان کرد: استمرار برگزاری این پروازها منوط به استقبال مردم است در غیر اینصورت برقراری مجدد این پروازها در فرودگاه خرم آباد بسیار سخت خواهد بود.

