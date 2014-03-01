دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی "جی آی اس" در مازندران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز سپری عصر شنبه در حاشیه دومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت صنعت برق ، که در متل بانک ملی بابلسر برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کنفرانس یک رویداد بزرگ علمی – تخصصی برای استان است که توسط صنعت برق مازندران در حال برگزاری بوده و انجمن برق و الکترونیک ایران - شاخه مازندران مجری آن است.



وی افزود: 6کمیته شامل؛ کمیته های علمی، داوری ، نمایشگاه، روابط عمومی، ارتباط با صنعت و کمیته اجرائی جهت بهتر برگزاری این کنفرانس با شرح وظایف مشخص تلاش زیادی در بهتر برگزارشدن این کنفرانس داشتند.



دبیر دومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت برق با تاکید بر اینکه در این کنفرانس همکاری و مشارکت دفتر فناوری وزارت نیرو را داریم بیان داشت: با ارتباط تنگاتنگی که با دفتر فناوری اطلاعات و نیز دو کمیته تخصصی "جی ای اس" توزیع و انتقال از توانیر داریم توانستیم از خرد جمعی و نظرات همه دوستان، محورهای دومین کنفرانس ملی "جی آی اس" را پیگیری کنیم.



سپری اظهار داشت: حرکت خوبی که در راستای این کنفرانس صورت گرفت اخذ مجوز از نهاد ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بوده و هماهنگی لازم جهت ارزیابی از کنفرانس در زمان برگزاری به عمل آمده است تا نقاط ضعف و قوت کنفرانس را به ما اعلام کنند.



وی افزود: قرار است دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی " جی آی اس" را مازندران داشته باشیم و این منوط به این است بنابر برنامه های خوبی که توسط ما و شورای سیاست گذاری انجام شده این کنفرانس به بهترین نحو انجام شود.



مدیر دیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت توزیع برق مازندران اظهار داشت: اطلاع رسانی به حدی بود که در این دوره بر خلاف اولین کنفرانس که تنها 90مقاله داشت در حدود 354 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد و این در صورتی است که سایت مربوط به دریافت مقالات به سبب محدودیت هائی که در داوری مقالات داریم بسته شده در غیر این صورت شاهد ارسال بیشتری از مقالات بودیم.



لزوم توجه به کاربردی شدن " جی آی اس "/ 34 مقاله به صورت سخنرانی ارائه می شود



وی به مشارکت استانداری مازندران و دفتر فناوری اطلاعات آن اشاره کرد بیان داشت: 4دانشگاه مازندران شامل؛ علوم و فنون مازندران، نو شیروانی بابل و علمی – کاربردی صنعت برق مازندران، غیر انتفاعی شمال و جهاد دانشگاهی مازندران حضور فعال در این کنفرانس دارند تا از پتانسیل های علمی دوستان استفاده شود.



دبیر دومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت برق ادامه داد: در بحث دانشگاه، اساتید بنام کاربردی نداشتیم ولی این مسیری که باز شد کمک کرد تا "جی آی اس" از حالت سنبلیک و فانتزی خارج شده و کاربردی شود بطوریکه سطح مقالات ارسال شده نشان می دهد ما به هدف خود رسیدیم.



سپری افزود: بیشتر مقالاتی که انتخاب شدند مقالات علمی – کاربردی است تا برای کنفرانس ثمربخش باشد.



وی با تاکید براینکه این مقالات می تواند برای کلیه دانشجویان صنعت برق کاربرد داشته باشد تصریح کرد: دانشجویانی که در بخش جغرافیا و شهرسازی فعال هستند و کلیه شرکت ها و واحدهای خدمات رسان می توانند در بحث کاربری از تجربیات صنعت برق در بخش "جی آی اس" استفاده کنند .



مدیر دیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به اینکه جهت ارتقاء کیفیت علمی و فنی در حاشیه دومین کنفرانس ملی ا"جی آی اس" 4کارگاه آموزشی، 2نشست تخصصی برگزار می شود ابراز داشت: در بخش نمایشگاه که شامل 70غرفه است یکسری شرکت های پیمانکاری و مجریان "جی آی اس" از شرکت توزیع و برق منطقه ای که در این عرصه پیشرو بودند تمام دستاوردهای خود را در این حوزه در معرض دید کسانی که می خواهند ثمره "جی آی اس" را داشته باشند قرار می دهند.



سپری در بخش دیگری از سخنانش از ارسال 357مقاله به دبیرخانه دومین کنفرانس ملی "جی آی اس" خبر داد و گفت: به خاطر تعداد فراوان شرکتهای توزیع و کارهای بیشتری که در زمینه کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت برق داشتند غالب مقالات از شرکتهای توزیع است .



وی افزود: با توجه به نظرات داوران 120مقاله جهت ارائه و چاپ مورد پذيرش قرار گرفت که از این تعداد 36 مقاله به صورت سخنرانی ،60 مقاله به صورت پوستر و 24 مقاله برای چاپ انتخاب شده است از این طریق با این سبک جدید نویسنده می تواند چهره به چهره نتایج کار خود را به بازدیدکننده انتقال دهد.