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۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۴۸

کشاورز:

تیراندازان قزوین صاحب سه مدال شدند

تیراندازان قزوین صاحب سه مدال شدند

قزوین- خبرگزاری مهر: دبیر هیئت تیراندازی استان قزوین گفت: در مسابقات آزاد زمستانی تیراندازی کشور، ورزشکاران قزوینی صاحب سه مدال ارزشمند شدند.

علی کشاورز قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مسابقات تیراندازی زمستانی کشور که در رده نوجوانان و بزرگسالان در مجموعه آزادی تهران برگزار شد ورزشکاران قزوینی خوش درخشیدند و صاحب چند مدال شدند.

وی افزود: در این مسابقات که با حضور 160 ورزشکار از 20 استان کشور برگزار شد در رشته تفنگ بادی در رده سنی نوجوانان وحید قدیری مدال برنز گرفت و سوم شد.

قاسمی بیان کرد: همچنین ابراهیم برخورداری در رده بزرگسالان در تپانچه بادی دوم شد و دینا فرزادخواه در تفنگ بادی با کسب مدال طلا در سکوی اول ایستاد.

دبیر هیئت تیراندازی استان قزوین تصریح کرد: ابراهیم برخوردار دارنده سهمیه المپیک، قدیری نفر اول لیگ بسیج و سوم انفرادی در مسابقات بسیج کشور است.

کد مطلب 2246883

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