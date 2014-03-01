تیراندازان قزوین صاحب سه مدال شدند

علی کشاورز قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مسابقات تیراندازی زمستانی کشور که در رده نوجوانان و بزرگسالان در مجموعه آزادی تهران برگزار شد ورزشکاران قزوینی خوش درخشیدند و صاحب چند مدال شدند.



وی افزود: در این مسابقات که با حضور 160 ورزشکار از 20 استان کشور برگزار شد در رشته تفنگ بادی در رده سنی نوجوانان وحید قدیری مدال برنز گرفت و سوم شد.



قاسمی بیان کرد: همچنین ابراهیم برخورداری در رده بزرگسالان در تپانچه بادی دوم شد و دینا فرزادخواه در تفنگ بادی با کسب مدال طلا در سکوی اول ایستاد.



دبیر هیئت تیراندازی استان قزوین تصریح کرد: ابراهیم برخوردار دارنده سهمیه المپیک، قدیری نفر اول لیگ بسیج و سوم انفرادی در مسابقات بسیج کشور است.