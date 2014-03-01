اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عصر شنبه در جمع جامعه ایثارگری استان افزود با اجرای این قانون بخش اعظمی از مشکلات جامعه ایثارگری برطرف خواهد شد.

وی همچنین اظهارداشت: بخش زیادی از مطالبات خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان تا پیش از پایان سال جاری پرداخت شود.

سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی گفت: محممد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور قول مساعد داده اند هرچه سریعتر مبالغ مورد نظر در حساب بنیاد کارسازی شود و یکی از معاونان خود را مسئول پیگیری این امر کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با اقدام مسئولان بقیه مطالبات ایثارگران نیز هر چه سریعتر پرداخت شود.

جعفرزاده با اشاره به عزم دولت بر اجرای قانون جامع ایثارگران اظهار داشت: رئیس جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان نیز بر این امر تاکید و امیدواریم قانون مزبور از ابتدای سال آینده عملی شود.

وی در ادامه ضمن تشکر از پیگیری های رئیس عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور یادآور شد: با همکاری نمایندگان مجلس، دولت و بنیاد در سال آینده اتفاقات خوبی برای جامعه بزرگ ایثارگری رقم خواهد خورد.