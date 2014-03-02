اصغر زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و از هفته بیستم این رقابت ها تیم فوتبال کاسپین قزوین ظهر دوشنبه از ساعت 14.30 دقیقه روز دوشنبه در ورزشگاه 15 هزار نفری سردار آزادگان به مصاف تیم پیام صنعت آمل خواهد رفت.



زمانی با بیان این که کاسپین برای صعود به لیگ دسته اول فوتبال ایران به پیروزی در این بازی احتیاج مبرم دارد افزود: تیم کاسپین هم اکنون باهشت برد، هفت مساوی و چهار باخت و کسب 31 امتیاز از 19 مسابقه در رده چهارم گروه ب لیگ دسته دوم فوتبال ایران قرار دارد.



سرپرست تیم فوتبال کاسپین قزوینتصریح کرد: تیم پیام صنعت آمل نیز هم اکنون با پنج برد، پنج مساوی و 9 باخت و کسب 20 امتیاز در رده 12 جدول لیگ دسته دوم فوتبال ایران قرار دارد.



این مسئول تصریح کرد: کاسپین از تفاضل گل 12 بهره می برد و تیم پیام صنعت آمل نیز از تفاضل گل منهای برخوردار است.



زمانی در پایان صحبت های خود با اشاره به اهمیت این بازی برای تیم کاسپین قزوین بیان کرد: من از تماشاگران و مردم خوب قزوین درخواست می کنیم برای تشویق تیم شهرشان در ورزشگاه 15 هزار نفری سردار آزادگان حضور یابند و با حمایت های خود باعث پیروزی نماینده قزوین بر نماینده آمل شوند.

