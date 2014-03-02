به گزارش خبرنگار مهر، برای سال جاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور صادرات 17.4 میلیون تن محصول پتروشیمی با ارز آوری به‌طور تقریبی حدود 13 میلیارد دلاری برنامه‌ریزی کرده است.



انتشار آخرین گزارش رسمی گمرک حاکی از آن است که در طول 10 ماه نخست سال جاری حدود 9 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و فرآورده پلیمری توسط ایران به بازارهای جهانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 10 درصد از نظر وزنی و ارزشی کاهش داشته است.



در این بین انتشار گزارش جدیدی توسط گمرک از صادرات بیش از 530 میلیون دلار محصولات پتروشیمی از صنایع پتروشیمیایی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس حکایت دارد.



از این رو بهمن ماه ماه سال جاری بیش از 565 هزار تن كالا غير نفتي شامل محصولات پتروشیمی و فرآورده پلیمری به ارزش بالغ بر 530 ميليون به بازارهای جهانی صادر شده است.



در این مدت صادرات محصولات پتروشیمی و کالاهای غیر نفتی از صنایع منطقه عسلویه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 26 درصد و از حیث ارزش 50 درصد رشد داشته است.



در مجموع بهمن ماه سال جاری بيش یک ميليون و 538 هزار تن محصول شامل هوی اند، پلی اتیلن سبک و سنگین، دی اتیلن گلایکول، مونو و تری اتیلن گلایکول، کود اوره، بوتان، پروپان، میعانات گازی، پارازایلین و متانول به ارزش تقریبی یک ميليارد و 382 ميليون دلار از عسلویه به بازار جهانی صادر شده است.



علاوه بر این در این مدت بیش از 972 هزار تن ميعانات گازي به ارزش 852 ميليون دلار صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 23 درصد و از حیث ارزشی 22 درصد رشد را نشان می دهد.



عمده بازارهای هدف صادرات محصولات پتروشیمیایی و میعانات گازی تولید شده در صنایع منطقه عسلویه در بهمن ماه سال جاری شامل کشورهای چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، ترکیه، عراق، ‌تایوان، ‌تایلند، ‌مالزی، ‌ویتنام، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، روسیه، موزابیک، مصر، سوریه، ترکمنستان، تاجیکستان، اکراین، تانزانیا، فیلیپین، غنا، کنیا، آذربایجان، گرجستان، کره جنوبی و مکزیک بوده است.