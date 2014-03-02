مهدی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه دور دوم رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور فردا دوشنبه از ساعت 16 در دیداری حساس تیم بسکتبال هفت الماس قزوین در سالن شهید بابایی قزوین میزبان تیم دانشگاه آزاد تهران است.



وی افزود: این دیدار اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد زیرا پیروزی در این مسابقه می تواند کمک زیادی به تیم برنده برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال کند.



نوروزی بیان کرد: تیم دانشگاه آزاد تهران هم اکنون با دو برد و دو باخت و کسب شش امتیاز از چهار مسابقه پیشین خود در رده دوم گروه الف لیگ برتر بسکتبال ایران جای دارد.



دبیر هیئت بسکتبال قزوین تصریح کرد: تیم هفت الماس قزوین نیز هم اکنون با یک برد و سه شکست و کسب پنج امتیاز از چهار مسابقه گذشته خود در رده سوم گروه الف لیگ برتر بسکتبال ایران قرار گرفته است.



وی بیان کرد: معدل گل تیم دانشگاه آزاد تهران 1.127 است و معدل گل تیم هفت الماس قزوین 0.851 است.



نوروزی در پایان ضمن تاکید بر این که این بازی برای هر دو تیم بسیار مهم است یادآورشد: از تماشاگران خوب قزوینی که در همه بازی ها از تیم خود حمایت کرده اند تقاضا می کنیم در این بازی هم به سالن شهید بابایی بیایند و با تشویق های بی امان خود تیم هفت الماس قزوین را حمایت کنند تا این تیم بتواند با پیروزی در دو دیدار سرنوشت ساز آینده خود به نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور راه پیدا کند.

