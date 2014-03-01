نمایش 240 فیلم کوتاه جشنواره رشد در مدارس آبادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مولوی عصر امروز در مراسم آغاز نمایش این فیلمها در دبیرستان دخترانه غیر انتفاعی پالایشگاه گفت: با هماهنگیهای انجام شده این تعداد فیلم مربوطه به چهل و سومین جشنواره فیلم رشد در مدارس سطح شهر آبادان اکران می شود.



وی افزود: ۲۴۰ فیلم کوتاه جشنواره فیلم رشد در ۳۲ پایگاه در مدارس و مجتمع های آموزشی روستایی از دهم تا ۱۴ اسفندماه به مدت پنج روز انجام می شود.



مولوی از برنامه ریزی جهت نمایش این فیلمها برای تعداد بیشتری از جمعیت دانش آموزی افزود: نمایش فیلمها در مناطق مختلف به ویژه در مناطق دارای جمعیت دانش آموزی بیشتر انجام می شود.



به گفته مدیر اداره آموزش و پرورش آبادان، نمایش فیلمها در شکل گیری شخصیت دانش آموزان نقش به سزایی دارد ضمن آنکه می توان اهداف تربیتی و آموزشی مورد نظر در جشنواره فیلم رشد را نیز در میان دانش آموزان اجرایی کرد.