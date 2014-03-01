  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۲۳

مولوی خبر داد:

نمایش 240 فیلم کوتاه جشنواره رشد در مدارس آبادان آغاز شد

نمایش 240 فیلم کوتاه جشنواره رشد در مدارس آبادان آغاز شد

آبادان – خبرگزاری مهر: مدیر اداره آموزش و پرورش آبادان از آغاز نمایش 240 فیلم کوتاه جشنواره رشد در مدارس آبادان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مولوی عصر امروز در مراسم آغاز نمایش این فیلمها در دبیرستان دخترانه غیر انتفاعی پالایشگاه گفت: با هماهنگیهای انجام شده این تعداد فیلم مربوطه به چهل و سومین جشنواره فیلم رشد در مدارس سطح شهر آبادان اکران می شود.

وی افزود: ۲۴۰ فیلم کوتاه جشنواره فیلم رشد در ۳۲ پایگاه در مدارس و مجتمع های آموزشی روستایی از دهم تا ۱۴  اسفندماه به مدت پنج روز انجام می شود.

مولوی از برنامه ریزی جهت نمایش این فیلمها برای تعداد بیشتری از جمعیت دانش آموزی افزود: نمایش فیلمها در مناطق مختلف به ویژه در مناطق دارای جمعیت دانش آموزی بیشتر انجام می شود.

به گفته مدیر اداره آموزش و پرورش آبادان، نمایش فیلمها در شکل گیری شخصیت دانش آموزان نقش به سزایی دارد ضمن آنکه می توان اهداف تربیتی و آموزشی مورد نظر در جشنواره فیلم رشد را نیز در میان دانش آموزان اجرایی کرد.

کد مطلب 2246900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها