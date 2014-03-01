  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۴۶

وزیر اردنی:

رژیم صهیونیستی خطری برای کل منطقه است

رژیم صهیونیستی خطری برای کل منطقه است

وزیر توسعه امور سیاسی وپارلمانی اردن رژیم صهیونیستی را خطری برای اردن و کل کشورهای عربی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، خالد الکلالده گفت: خطر حقیقی برای اردن خطر وطن جایگزین نیست بلکه اسرائیل است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی تنها خطری برای اردن نیست بلک خطری برای کل کشورهای عربی است.

کد مطلب 2246908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها