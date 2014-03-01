رژیم صهیونیستی خطری برای کل منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، خالد الکلالده گفت: خطر حقیقی برای اردن خطر وطن جایگزین نیست بلکه اسرائیل است.
وی افزود: رژیم صهیونیستی تنها خطری برای اردن نیست بلک خطری برای کل کشورهای عربی است.
وزیر توسعه امور سیاسی وپارلمانی اردن رژیم صهیونیستی را خطری برای اردن و کل کشورهای عربی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، خالد الکلالده گفت: خطر حقیقی برای اردن خطر وطن جایگزین نیست بلکه اسرائیل است.
وی افزود: رژیم صهیونیستی تنها خطری برای اردن نیست بلک خطری برای کل کشورهای عربی است.
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