نوید کمالی در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه افزایش مشارکت مردمی در فرایندهای توسعه شهری نخستین جشنواره ایده شهر با محوریت توسعه پایدار بجستان برگزار شد.

وی افزود: خوشبختانه شورای اسلامی بجستان با هدف دريافت طرح ها و ايده هاي شهروندان در حوزه‌هاي مختلف شهري و تشکيل بانک جامع ايده هاي شهروندي، نخستین جشنواره تقدير از شهروندان ايده پرداز بجستانی با شعار "هر شهروند یک شهردار" برگزار کرد.

مشاور شورای اسلامی بجستان ادامه داد: خوشبختانه با توجه به راهبردهای تعریف شده از سوی شورای اسلامی شهر بجستان در حوزه افزایش بستر تعامل و ارتباط مجموعه سیاست گذاری و مدیریت شهری با شهروندان، مرکز پژوهشهای راهبردی شورا با بهره گیری از بسترهای ارتباطی، مرکز ارتباطات مردمی در فضای مجازی و شبکه تلفن همراه توانست بستری مناسب، گسترده و قابل دسترس برای تمام شهروندان را جهت شرکت در جشنواره ایده شهر ایجاد کند.

کمالی گفت: شکل دهی جریان و تفکر ایده شهر در سیستم مدیریت شهری را می توان به عنوان یک انقلاب در عرصه مدیریت شهری تعریف کرد لذا برگزاری نخستین جشنواره ایده شهر تجلی بخش این تحول در سیستم مدیریت شهری بجستان است.

سرپرست مرکز پژوهشهای شورای اسلامی بجستان بیان کرد: وجود نخبگان فرهنگی و اجتماعی در بدنه شورای اسلامی شهر بجستان زمینه را برای تبدیل شدن این شهر به الگوی توسعه شهری مهیا کرده است زیرا بدون حمایت و مشارکت اعضای شورا به‌عنوان منتخبین شهر، هیچ مجموعه ای در سطح شهر قادر به ایجاد تغییر نخواهد بود.

وی افزود: در طول برگزاری جشنواره دبیرخانه این مرکز بیش از چند صد ایده دریافت کردکه 60 اثر در مرحله اول گزینش شدند و در محله نهایی اعضای محترم شورای اسلامی بجستان 6 ایده را برتر اعلام کردند.

کمالی اعلام کرد: برگزیدگان معرفی شده از سوی هئیت داوران عبارتند از آقایان قاسم نجف زاده، سید احسان مرجانی، محمد میرزاده، محمد قربانیان بجستانی میثم عبدالهی و علیرضا رمضانی، که اشورای اسلامی با اهداء جوایزی نفیس از آنها تقدیر خواهد کرد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های راهبردی شورای اسلامی بجستان تصریح کرد: البته تمام ایده پردازان بجستانی از دید ما برنده جشنواره هستند زیرا مشارکت و سهیم شدن آنها در این برنامه خود بزرگترین نشان از علاقه آنها به توسعه و آبادانی بیش از پیش شهرشان است.

وی بیان کرد: خوشبختانه جریان فکری بهره گیری از مشارکت فکری شهوندان در بجستان ادامه خواهد داشت و یکایک شهروندان قادرند تا در تمام ساعات شبانه روز از طریق مرکز ارتباطات مردمی شورای اسلامی یا شماره سامانه پیامک 5000295656 و ارسال واژه "ایده شهر" در ابتدای پیامک خود ایده‌های خود را برای شورای اسلامی ارسال و جز برندگان جشنواره های ماهیانه ایده شهر باشند.