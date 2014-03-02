محمد کاظم نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کنسرت در 4 سانس اجرا می شود که سانس اول آن در ساعت 18 و سانس دوم آن در ساعت 21شب به مدت 2 روز برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: در این کنسرت پویا نیک پور رهبری ارکستر این خواننده پاپ را بر عهده دارد و همچنین میلاد عالمی، امیر شهابی، آرش مقدم، علیرضا شهبازی، دارا دارایی، ناصر رحیمی و مرتضی کریمی به عنوان نوازنده با این خواننده همکاری می کنند.

وی اذعان کرد: شهروندان می توانند برای خرید بلیط این کنسرت به خیابان ولی عصر عدالت 16 ساعت فروشی "مینت"، موسیقی "سول" واقع در انبار جهاد و خیابان سرخواجه، سرخواجه 11 فروشگاه "ال جی" می باشد.

وی تصریح کرد: استقبال شهروندان گرگانی برای خرید بلیط تاکنون بسیار چشمگیر بوده و با توجه به برگزاری کنسرت دیگر خوانندگان در شهرستان گرگان، اغلب شهروندان از هنر و هنرمندان و اجرای اینگونه برنامه ها استقبال خوبی دارند.

نجاری برپایی کنسرت گروه موسیقی "سون" را از جمله فعالیت های خود اعلام کرد و اظهار داشت: حضور مردم در کنسرت گروه موسیقی "سون" فوق العاده بود و یکی از بهترین کنسرت هایی که تاکنون برگراز کرده ام، به شمار می رود.

وی در خاتمه یادآور شد: رضا صادقی در این کنسرت قطعاتی از آلبوم های گذشته خود به همراه آهنگهایی جدید را برای مخاطبان خود اجرا خواهد کرد.