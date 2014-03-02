حسین سعیدی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: یکی از وظایف سازمان فرهنگی و ورزشی ترویج فرهنگ قرآن می باشد که از سوی هنرمندان شهر ارائه شد.

وی در ادامه افزود: طی برگزاری جلساتی با هنرمندان استان و شهرستان برای پویاتر شدن فرهنگسرای قرآن چند طرح پیشنهاد شد که سفیران بهشت نیز جزء برترین طرح ها بود و افراد علاقه مند به انجام فعالیت و فعالان عرصه های قرآنی در این حوزه می توانند به دفتر معاونت فرهنگی و ورزشی شهرداری کرج و یا فرهنگسرای قرآن که واقع در محله مصباح کرج، رو به روی مسجد اعظم است مراجعه کنند.

سعیدی سیرایی تاکید کرد: با رویکرد ترویج فرهنگ قرآنی تعداد کثیری از مربیان فعال در فرهنگسرای قرآن در کلاس های برنامه ریزی شده حضور می یابند و فرهنگسرا در زمینه های حفظ و قرائت به صورت تکمیلی فعالیت می کنند اما از نظر مفاهیم کلیات تعلیم و تربیت هنوز به ظرفیت کامل نرسیده است.

سیرایی با اشاره به استفاده از ظرفیت های قرآنی دستگاه های استان اظهار داشت: ارگان هایی چون سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، اوقاف و دانشگاه علمی و کاربردی استان و .. طی جلساتی که داشته ایم ، پی به ظرفیت های خوب قرآنی این ادارت بردیم و تصمیم بر تببین اهداف قرآنی توسط این دستگاه ها را در دستور کار داریم.

این مسئول تصریح کرد: از تمامی ظرفیت های موجود در کرج می توان نهایت استفاده را برد و معتقدم انجام کار فرهنگی الهام بخش زندگی است و اگر با امور قرآنی همراه باشد معنویت دیگری به زندگی می بخشد.

تبدیل کرج به شهری قرآنی

وی در ادامه گفت: شهر کرج از نظر فضاهای قرآنی دارای ظرفیت های بالایی است و برای رشد و بالندگی فرهنگسرای قرآن باید به آن اختیار داد تا در جذب افراد و پرورش نیروهای قرآنی ممانعتی نداشته باشد.

معاون فرهنگی و ورزشی شهردار کرج در پایان از اصحاب رسانه استان البرز و کرج تقاضای همکاری در جهت انعکاس اخبار قرآنی را داشت و گفت: اگر رسانه های به ما یاری برسانند و به کمک ما بیایند، قطعا موفق خواهیم بود که این به سود تمامی مردم کرج است.