به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شامگاه شنبه در شصت و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: برای تسریع در تحویل بودجه خدمات شهری جلسه ای فوق العاده برگزار خواهد شد تا در یک نشست تصمیم‌گیری لازم در این زمینه انجام شود.

وی توجه به روکش های آسفالت سطح شهر را به جهت نزدیک شدن به ایام نوروز و حضور گردشگران در این شهر یکی از موارد ضروری دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه در آستانه سال جدید قرارداریم باید نسبت به زیباسازی سطح شهر در ابعاد مختلف توجه شود.

وی تصریح کرد: توجه به آسفالت و روکش های خیابان های شهر گرگان، زیبا سازی شهر به صورت طرح نقاشی های زیبا بر روی دیوارهای سطح شهر و نورپردازی لازم در شب چند مورد بسیار ضروری است.

گرزین از برگزاری جشن همدلی که با همت سازمان تاکسیرانی و فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد ابراز خرسندی کرد و افزود: برپایی چنین برنامه‌هایی سبب افزایش شادابی در بین شهروندان و احساس رضایت از مسئولین شهری برای آنها می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان ضمن یادآوری روز طبیعت و نیکوکاری اظهار داشت: 14 اسفند روز نیکوکاری نامگذاری شده است که به طور قطع همه ما در این روز همه در جشن زیبا و انسان دوستانه شرکت خواهیم کرد همچنین 15 اسفند ماه نیز روز طبیعت می باشد که سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گرگان برای بالا بردن فرهنگ عمومی در فضای سبز برنامه‌های خوبی پیش‌بینی کرده است.