ندا قربانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص خلاصه نمایش گفت: مادر خانواده ای (فروغ) مبتلا به بیماری سرطان می شود. پدر خانواده (نریمان) به این بهانه با زن جوانی (فخری) که معتاد به مواد مخدر و همسن دخترش (دریا) است ازدواج می کند. فخری باعث می شود که نریمان بعد از مدت کوتاهی فروغ و دریا را از خانه بیرون کند و پسر 7 ساله اش (رها) را نزد خود نگه می دارد و بعد از مدت کوتاهی فروغ از دنیا می رود.



وی افزود: شروع داستان از جایی است که 16 سال از این ماجرا گذشته و نریمان در یک سانحه رانندگی فوت کرده است و روز خاک سپاری نریمان دریا که اکنون 33 سال دارد باز می گردد تا رها را که اکنون 23 ساله است با خود ببرد ولی.......



قربانیان یادآور شد: در اجرای این نمایش مهناز میرزایی، سجاد قهرمانی پور، محمودحقیری، حمیدرضا شیرخانی، رضا کوچکی، ژینوس رحمتی، درنا لطفی، آیدا فرشادی ،نوید نیسی و علی ملکی به عنوان دستیاران کارگردان، بازیگردان،مدیر صحنه،دستیار صحنه، منشیان صحنه، طراح گریم، آهنگساز و مجری صدا همکاری دارند.



وی هدف این نمایش را بررسی اثرات اعتیاد بر روی کانون خانواده ها عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه رسانه ها و مطبوعات نقشی کلیدی در راستای آشنایی قشر جوان با آسیب ها و معضلات دارند، یک نمایش را به طور ویژه به خبرنگاران استان البرز اختصاص داده ایم.



قربانیان در پایان با تشکر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و تئاتر شهر کرج تاکید کرد: این نمایش با همکاری دو ارگان ذکر شده اجرا شد و اجرای عموم نمایش نریمان از 27 بهمن تا 23 اسفند 92 ساعت 18:30 در پلاتو نمایش واقع در کرج، پل آزادگان ،ابتدای خیابان مطهری ،اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز همه روزه به جز شنبه ها اجرا می شود.