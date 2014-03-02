به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی پایین محلی شامگاه شنبه در شصت و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: شهر گرگان به جهت عدم برخورداری از امکانات تفریحی و گردشگری مناسب به شهر خواب تبدیل شده است.

وی ادامه داد: سال هاست که شهروندان گرگانی در انتظار راه اندازی تله کابین هستند که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده و هم اکنون نیز این پروژه با مشکل مواجه است.

پایین محلی اظهار داشت: پروژه تله کابین نیز مشابه بسیاری از پروژه های دیگر شهرداری به دلیل ایجاد معارض متوقف شده و بعید به نظر می رسد که اولین فاز عملیاتی این پروژه به زودی اجرا شود.

وی نبود پارک بانوان در گرگان را یکی دیگر از ضعف های شهرداری و شورای شهر دانست و اذعان داشت: اخیرا صحبت از پارکی در تپه امام رضا شده که راه اندازی این پارک نیز در آینده ای نزدیک بعید به نظر می رسد.

وی نبود کمربندی استاندارد در گرگان را یکی دیگر از معضل های مهم شهر اعلام کرد و افزود: برای رفع بار ترافیکی کمربندی گرگان و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار، یک کمربندی جدید در حاشیه شهر باید راه اندازی شود.

پایین محلی یادآور شد: در سالها قبل صحبت از احداث کمربندی جدید واقع در ابتدای روستای سرخنکلاته شد که این طرح نیز نیمه تمام رها شده و نیاز است که مسئولین استانی در خصوص تسریع این پروژه مساعدت لازم را انجام دهند.

رئیس کمسیون فرهنگی واجتماعی و وزشی شورا اسلامی شهرگرگان اضافه کرد: ما طرح‌های بزرگی برای اجرا در ذهن داریم درحالی که برای بهره برداری از طرح‌های کوچک تاکنون موفق نبوده این از این رو بهتر است ابتدا به طرح‌های ساده‌ای که به به نظر ناچیزی می آید رسیدگی شود و پس از آن به اجرای طرح و برنامه های کلان پرداخته شود.

وی اعلام کرد: 80 درصد آسفالت خیابان های شهر گرگان فاقد استاندارد لازم هستند و این موضوع سبب ایجاد مشکلاتی برای رانندگان خودروهای درون شهری شده است.

وی خاطر نشان کرد: نبود زیر سازی مناسب در خیابانهای شهر و استفاده از ترکیبات نامناسب و فاقد کیفیت در آسفالت سطح شهر سبب شده تا در مدت کوتاهی پس از انجام آسفالت خیابان به وضعیت سابق خود باز گردد.

پایین محلی از وجود ترافیک در میادین پرتردد سطح شهر خبرداد و افزود: در اکثر ساعات روز میدان ولیعصر، شهرداری گره ترافیکی وجود دارد که یکی از دلایل آن عدم استفاده شهروندان از پل های هوایی می باشد.

وی وضعیت پل های هوایی را نامناسب ارزیابی کرد و افزود: به جهت استقبال شهروندان از گل هوایی نصب پله برقی و یا آسانسور ضروری است که متاسفانه تاکنون در این بخش کاری به درستی انجام نشده است.

وی هزینه نصب آسانسور را کمتر از پله برقی دانست و افزود: برای نصب آسانسور در این پل های هوایی هزینه ای معادل 200 میلیون تومان نیاز است در حالی که نصب پله برقی 900 میلیون تومان هزینه برای شهرداری گرگان در بر خواهد داشت از این رو نصب آسانسور در پل های هوایی به جهت رفع ترافیک و رفاه حال شهروندان یک نیاز ضروری به شمار می رود.