به گزارش خبرنگارمهر، مهران فدوی شامگاه شنبه در شصت و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: در این مکانها با علم به اینکه اگر این ملک خریداری نشود در سالهای آینده با قیمتی بیشتر ناچار به خرید آن هستیم متاسفانه با جدیت پیگیری نمی شود.

وی با بیان اینکه به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و اخذ پروانه ساختمانی حضور ارباب رجوع در معاونت شهرسازی و معماری زیاد می شود، افزود: مدیریت شهرداری در نظر داشته باشد که شهروندان برای اخذ پراونه به معاونت شهرسازی و معماری مراجعه می کنند از این رو به لحاظ روحی و روانی باید به این مجموعه رسیدگی شود، زیرا ممکن است باعث نارضایتی مردم از این معاونت شود.

وی تصریح کرد: صدور پروانه و تصویه حساب تا آخرین روز از سال باید انجام شود زیرا هر شهروندی در صورت عدم موفقیت در تسویه حساب، سال آینده ناچار به پرداخت با 30 درصد افزایش قیمت خواهد بود.

فدوی، از عدم صدور پروانه انباری ساختمان های مسکونی خبر داد و افزود: در گذشته اجازه ساخت انباری در ساختمان های مسکونی داده می شد در حالی که اخیرا پروانه ساخت انباری ساختمان صادر نمی شود که باید در این زمینه اجازه صدور پروانه ساخت انباری داده شود.

رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر گرگان در خاتمه یادآور شد: شهروندان به دلیل ساخت پارکینگ در طبقه هم کف ناچار به پرداخت تسویه پارکینگ هستند و یا مجبور می شوند برای ساخت انباری، زیر زمین احداث کنند که این کار بسیارخطرناک است چراکه احتمال ریزش در ساختمان مجاور زیاد خواهد بود.