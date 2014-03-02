به گزارش خبرنگار مهر، امروز با گذر زمان، قاب خاطره ها و عکس های یادگاری قدیمی در گوشه طاقچه دل ترک برداشته و چراغ عکاسخانه ها در کوچه های آشتی کنان و پیچ در پیچ محله امام رضا (ع) خاموش شده است.

زائرانی که سالها پیش در سفر به پایتخت معنوی در جوار حریم رضوی عکس زیارتی برداشته اند اکنون هر بار با نگریستن به این قاب عکس، زخم های خسته شان مداوا می شود و کبوترهای دلشان بی اختیار به سمت گنبد طلایی امام مهربانی‌ها پر می کشد.

عکاسخانه های "محله امام رضایی"

روزگاری دور اهالی این سرزمین به وجود عکاسخانه هایی که با نام "محله امام رضایی" گره خورده بود افتخار می کردند و اعتقاد داشتند که گرفتن عکسهایی که در پشت آن تصویر حرم امام قرار دارد، برکت را در جریان زندگی آن جاری می سازد.

یکی از عکاسانی که تا چند سال پیش چراغ عکاسخانه اش در اطراف بارگاه رضوی روشن بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عکاسی زیارت ازسال ۱۳۰۵ در مشهد الرضا پا گرفت و شاید بتوان زنده یاد ابراهیم ذهبی معروف به" سیاح" را از معروفترین این عکاسان دانست.

علی سرابی ادامه داد: سیاح که عکاس و خبرنگار روزنامه خراسان هم بود ازسال۱۳۱۶خورشیدی کار خود را در عرصه عکاسی آغاز کرد و در سال ۱۳۳۶ عکس" سقای پیر" او جایزه اول مسابقه عکس در آمریکا را گرفت؛ این عکاس در سال ۱۳۲۸ با مرحوم محسن رزاقی "فتورکلام" را جنب فتو نصرت درخیابان خسروی باز کرد و در سال ۱۳۵۳ دور فلکه حضرت عکاسخانه ای را تاسیس کرد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون حدود ۱۳۰۰ عکاس در مشهد فعال است، افزود: بیش از ۴۰۰ عکاسخانه در این عرصه کار می کنند و " آقا رضا عکاس باشی" و" منوچهر خان" اولین عکاسانی هستند که در سفر ناصرالدین شاه قاجار عکس هایی از نمای بیرونی حرم می گیرند و در قاب یادها ثبت می کنند.

این عکاس قدیمی عنوان کرد: هنر عکاسی از زائران بارگاه رضوی تا چند سال پیش یکی از رسم و رسومات بود طوری که هر زائری در سفر خود به مشهدالرضا، با رفتن به سمت سوی عکاسخانه ها، عکسی از خود در حالی که تصویر حرم امام در پشت او قرار داشت می گرفت و سپس راهی شهر و دیار خویش می شد.

صدور شناسنامه خورشید با عکسهای محله امام رضا(ع)

سرابی که صدور شناسنامه و اصالت دیار خورشید را در گرو حرم آقا و عکسهای محله امام رضا(ع) می داند، گفت: در آن زمان گرفتن عکس در حرم آقا و در عکاسخانه های مشهد سند افتخار زائران بود و آنان پس از رسیدن به شهرهای خود با نشان دادن عکس خود، غم و غصه را از دل اهالی دیار خویش پاک می ساختند.

وی بیان کرد: عکس و تصویر بارگاه امام رضا (ع) بهترین سوغاتی بود که زائران به دوستان و آشنایان خویش هدیه می کردند و در حقیقت در آن دوران به دلیل اینکه سفر به مشهد ساده و راحت نبود و باید مسافت های طولانی طی می شد دیدن تصویر بارگاه آقا بسیار ارزش داشت به همین خاطر عکس‎های گرفته‎شده یادآور خاطرات زیارت بارگاه مطهر امام رضا(ع) بود و برای زائران حکم میراثی گرانبها و ارزشمند را داشته و دارد.

هنوز هم برای احیاء عکاسخانه های قدیمی دیر نیست

این عکاس قدیمی معتقد است؛ هنوز هم برای احیا سنت های گذشته و عکاسخانه های قدیمی دیر نیست و باید این فرهنگ و آداب را باری دیگر در سبک زندگی زائران رضوی جاری و ساری ساخت.

وی اظهار کرد: امروز اگر چه که دوربین های دیجیتال، عکس های رنگی و دوربین های موبایل جای خالی عکاسی زیارتی را پر کرده اما نباید از نظر دور داشت که عکس گرفتن هنوز هم ابزاری برای عرض ارادت زائران به امام هشتم (ع) و نشانه ای است که دل و دیده زائر را روشن و درونش را جلا می دهد.

عباس معیری هم که هنوز عکاسخانه اش در جوار حریم رضوی برپاست به خبرنگار مهر گفت: امروز دیگر مانند دوران گذشته عکس گرفتن در کنار پرده‎های رضوی رونق ندارد.

عکس هایی که تا همیشه در دریچه خاطرات زائران ماندگار است

وی ادامه داد: سالیان پیش در حالی که پرده ای از حرم امام در پشت زائر و همسر و فرزند او قرار داشت، عکسی همراه با ارادت و خلوص توسط عکاسباشی گرفته می شد و این عکس برای همیشه در دریچه خاطرات زائر و خانواده او ثبت و ماندگار می ماند.

این عکاس بیان کرد: امروزه با ورود دوربین‌های کوچک و دوربین تلفن همراه بازار عکاسخانه‎های "محله امام رضایی" از سکه افتاده و اکنون تعداد محدودی از زائران سپید موی تنها برای یادآوری خاطرات دوران گذشته گاه گاهی برای گرفتن عکس به این عکاسخانه می آیند.





عکاسی زیارتی از رونق افتاده است

معیری عنوان کرد: سالهاست عکاسی زیارتی به دلیل قابل دسترس بودن دوربین های عکاسی، از رونق افتاده و دیگر کمتر کسی رغبت می کند در میان حجم اندوه سوغاتی های این شهر مذهبی سراغی از عکاسخانه های قدیمی و عکس های زیارتی بگیرد.

وی یادآور شد: عکاسی زیارتی مختص شهرهای مذهبی کشور است و شاید اگر این سبک از عکاسی همچنان در میان زائران رونق داشت، می توانستیم نقش پررنگی تر در ترویج و اشاعه فرهنگ رضوی ایفا کنیم اما هنوز هم می توان این فرهنگ و سنت را باری دیگر زنده ساخت و غبار را از چهره قاب های خاطره پاک کرد.

قاب عکس هایی از حرم آقا که در کوچه پس کوچه های شهر جامانده است

اکنون دیرزمانی است که سیمای خاطره ها در قاب عکاسخانه های قدیمی ترک خورده و شاید اگر کمی به صندوقچه و طاقچه دلهایمان نگاهی بیندازیم؛ عکس هایی را مشاهده می کنیم که مربوط به دوران زیارت در حرم رضوی است؛ امروز اگر چه چهره شهر متفاوت با دهه های گذشته است اما نباید از خاطر برد که تمام داشته های این سرزمین، قاب عکس هایی از حرم آقاست که در کوچه پس کوچه های این شهر جامانده است.

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گزارش: مرضیه صاحبی