به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در حضور 71 هزار تماشاگر ورزشگاه آلیانس آره نا با نتیجه پر گل 5 بر یک میهمان خود شالکه را بدرقه کرد.

در این دیدار که بایرن در 30 دقیقه ابتدایی آن 4 بر صفر از شالکه پیش افتاده بود آرین روبن هت تریک کرد. داوید آلابا (3)، آرین روبن (15،28، 77 پنالتی)، ماریو ماندزوکیچ (24) برای تیم پپ گواردیولا در این بازی گل زدند.

شالکه که چهارشنبه هفته گذشته نیز در خانه خود با نتیجه 6 بر یک مغلوب رئال مادرید شده بود در کمتر از 3 روز یک شکست تحقیر آمیز دیگر را تجربه کرد. بایرن مونیخ هم با این پیروزی اختلاف خود را با دورتموند رده دومی به 20 امتیاز افزایش داد.

در ادامه رقابتهای این هفته بوندسلیگا یکشنبه شب دو دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* هوفنهایم - وولفسبورگ

آینتراخت * فرانکفورت – اشتوتگارت

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 65 امتیاز

2- دورتموند 45 امتیاز

3- بایرلورکوزن 43 امتیاز

4- شالکه 41 امتیاز

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16- هامبورگ 19 امتیاز

18- فرایبورگ 19 امتیاز

20- برانشوایگ 16 امتیاز