به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه گردشگری است که از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به وجود سواحل طولانی با خلیج فارس اشاره کرد که از شمال تا جنوب استان بوشهر کشیده شده است و این سواحل ماسه‌ای هر گردشگری را به سوی خود جلب می‌کند.

طبیعت سرسبز و زیبا و نخلستان‌های سر به فلک کشیده و نهرهای جاری و روان را می‌توان به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان بوشهر عنوان کرد که علاقمندان زیادی نیز از سراسر کشور دارد.

اماکن تاریخی و مذهبی استان بوشهر از جمله آثار به جا مانده از دوران هخامنشی و امام‌زاده‌های متعدد در استان نیز از دیگر ظرفیت‌های گردشگری استان بوشهر است.

نیروگاه اتمی بوشهر، صنایع عظیم پارس جنوبی، بازارهای شهرهای استان از جمله بازار بوشهر و گناوه و دیلم، گنبد نمکی جاشک و هزاران نقطه دیگر استان بوشهر از دیگر ظرفیت‌های گردشگری استان است که به خوبی مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

برنامه ریزی‌های گردشگری محدود به نوروز است/ زیرساخت‌های دائمی گردشگری ایجاد شود

متاسفانه طی سال‌های اخیر برای همه ما عادت شده است که چند روز مانده به عید نوروز، اقداماتی برای زیباسازی شهرها صورت می‌گیرد و بخش هایی از شهرها که تردد بیشتری در این ایام در انها صورت می‌گیرد، رنگ آمیزی می‌شوند و گاها درختی کاشته می شود و یا تا حدودی تجهیز می‌شوند.

کمپ‌های موقتی نیز در فاصله دو هفته مانده به عید نوروز برپا می‌شوند و پارک‌های استان بوشهر محلی برای استقرار چادرها و در برخی موارد کانکس‌هایی می‌شود که میزبان مسافران نوروزی باشند.

این سبک آماده‌سازی زیرساخت های گردشگری در استان بوشهر تنها حدود 20 روز تا یک ماه دوام می‌آورد و پس از پایان تعطیلات نوروزی، این کمپ‌ها و زیرساخت‌های گردشگری جمع‌آوری می‌شوند تا سال اینده که باز هم همین آش است و همین کاسه.

برخی از ظرفیت‌های گردشگری استان بوشهر در ابتدا عنوان شد که اگر تنها به یکی از این ظرفیت‌ها مثل سواحل بوشهر تکیه کنیم، استان بوشهر دارای یکی بهترین استان‌ها برای گردشگری است ولی متاسفانه این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نمی‌شوند.

بسیاری از مسئولان به گزدشگری استان بوشهر به عنوان گردشگری در ایام نوروز نگاه می‌کنند و سیاست‌گذاری‌ها نیز بر همین اساس صورت می‌گیرد و با ستاد تسهیلات سفر چند هفته پیش از نوروز تشکیل می‌شود، چند طرح را تصویب می‌کند، تعدادی از طرح‌ها اجرا می‌شوند، برخی ازطرح‌های اجرا شده مورد استفاده قرار می گیرند و با پایان تعطیلات، برنامه‌های ستاد تعطیل می‌شود تا پایان سال.

از نظر ایجاد امکانات تفریحی در استان بوشهر اقدامات خوبی تاکنون صورت نگرفته است و نه شهر بازی مناسبی در استان وجود دارد و نه از این همه ساحل استان برای اجرای طرح‌های تفریحی ساحلی استفاده شده است.

زیرساخت‌های اقامتی استان بوشهر پاسخگوی نیازهای گردشگران نیست

زیرساخت‌های اقامتی استان بوشهر نیز بسیار ضعیف است و به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای گردشگران نیست و در ایام نوروز نیز به لطف استقرار چادرهای موقتی و حضور گردشگران در کلاس‌های مدارس، بخشی از نیازهای گردشگران پاسخ داده می‌شود.

بسیاری از مسافران نوروزی که از این کمبودها در استان بوشهر اطلاع ندارند و این ایام را برای سفر به بوشهر انتخاب می‌کنند، در هنگام حضور در استان با مشکلاتی مواجه می‌شوند و نبود اقامت‌گاه مناسب برای انها دردسر ساز می‌شود.

صنعت توریسم به عنوان یکی از درامدزاترین صنایع در کشورهای مختلف مطرح است و سالانه درامدهای بسیار زیادی نصیب این کشورها می‌شود ولی در ایران و در استان بوشهر می‌بینیم که این موضوع به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.

با استفاده از قابلیت‌های ویژه استان بوشهر می توان علاوه برا ایجاد زمینه مناسب برای حضور گردشگران در ایام مختلف سال در استان بوشهر، زمینه اشتغال افراد زیادی نیز در استان فراهم شود.

ایجاد اماکن تفریحی به ویژه در ساحل و همچنین توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان بوشهر از جمله موضوعاتی است که به خوبی باید مورد توجه قرار بگیرد تا گردشگران با میل و رغبت بیشتری وارد استان بوشهر شوند.

جذب توریسم در زمان‌های مرده و مکان‌های مغفول‌مانده ضروری است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در گذشته ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی داشتیم ولی با مصوبه هیئت دولت از امسال ستاد دائمی تسهیلات سفر در همه استان‌ها تشکیل شده است که در استان این مسئولیت این ستاد با استاندار است.

محمد ابراهیم فروزانی اضافه کرد: بحث سفر از نوروز به عنوان مقطعی خارج می‌شود و به یک موضوع دائمی تبدیل می شود و همه باید تلاش کنیم تا در راستای گسترش توریسم داخلی و خارجی گام برداریم.

وی با تاکید بر اینکه باید توریسم را در زمان مرده و مکان‌های مغفول مانده جمع کنیم، خاطرنشان ساخت: در ایام نوروز تعداد مسافران چند برابر جمعیت استان است و در برخی از نقاط استان که ترددها بیشتر است نیاز است که مدیریت ویژه‌ای صورت بگیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر بر لزوم هماهنگی بین همه دستگاه‌ها برای جلوگیری از آشفتگی و بی‌نظمی در ارائه خدمات به مسافران نوروزی تاکید کرد و افزود: باید در محدوده شهرها از فرصت‌های تاریخی و جذابیت‌های طبیعی بهترین استفاده را داشته باشیم.

توسعه گردشگری دریایی در استان بوشهر اولویت اساسی است

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه گردشگری دریایی در استان بوشهر اضافه کرد: این موضوع یکی از سیاست‌های اولویت‌دار ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در استان بوشهر است.

فروزانی تصریح کرد: در استان بوشهر سواحل متعددی داریم و بیش از 700 کیلومتر مرز آبی داریم که باید از این ظرفیت بسیار خوب استفاده کنیم و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: در برخی از نقاط استان بوشهر ترددها بیشتر از سایر نقاط استان است و باید بررسی‌های ونظارت‌ها را بیشتر کنیم تا نقاط ضعف را شناسایی کنیم و انها را به خوبی پوشش دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر ادامه داد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی در زمینه گردشگری است که البته باید به خوبی از این ظرفیت‌ها استفاده شود و با معرفی جاذبه‌های استان بوشهر زمینه حضور هر چه بیشتر گردشران را فراهم کنیم.

لزوم ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های گردشگری

استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نشست‌های مختلفی را برای هماهنگی بیشتر برای میزبانی از مسافران نوروزی برگزار کرده‌ایم و در حال حاضر نیز طرح های بسیار خوبی را در این زمینه در دست اجرا داریم که امیدواریم با تلاش دستگاه‌های مجری، این طرح‌ها در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

مصطفی سالاری با اشاره به اینکه بیشتر مسافران نوروزی استان بوشهر در ایام نوروز به استان سفر می‌کنند و در دیگر ایام سال کمتر شاهد حضور اینگونه مسافران هستیم، خاطرنشان ساخت: نبود زیرساخت‌های مناسب در استان باعث شده است تا شاهد عدم حضور گردشگران باشیم.

وی تصریح کرد: استان بوشهر در زمینه گردشگری دارای ظرفیت‌های کم نظیری است که باید با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی زمینه را برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان بوشهر فراهم کنیم.

استاندار بوشهر افزود: نمی‌توانیم تنها با تکیه بر اعتبارت دولتی این بخش را توسعه دهیم و باید بسته‌های مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آماده شود.