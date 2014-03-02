به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه نمای ساختمان در سال گذشته توسط گروه معماری گناوه در استان بوشهر برگزار شد و این نمایشگاه نیز دومین نمایشگاه نمای ساختمان با رویکرد نماهای اجرایی – اقلیمی در گناوه است.

دبیر اجرایی نمایشگاه نمای ساختمان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه 20 اثر از آثار برتر معماران بومی گناوه در سال 92 که اجرایی شده یا در حال اجرا هستند، شرکت داده شده است.

پیمان اسفندیاری گفت: این نمایشگاه از 10 تا 16 اسفند به مدت یک هفته در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه واقع در بلوار مصلی در حال برگزاری است.

اسفندیاری بیان داشت: در این نمایشگاه آثاری که در محدوده شهری گناوه اجرا شده و به تایید نظام مهندسی ساختمان نمایندگی گناوه رسیده اند، به معرض دید عموم گذاشته شده است.

وی ادامه داد: تاکید اصلی در این نمایشگاه بر روی رویکرد اجرایی – اقلیمی و مصالح متناسب با آب و هوای شهرستان گناوه بوده است.





اسفندیاری اضافه کرد: آثار ارائه شده در این نمایشگاه مربوط به طرح های یکسال اخیر گروه معماری گناوه و از این آثار 8 اثر متعلق به آقایان و 12 اثر نیز مربوط به بانوان معمار است.

وی تصریح کرد: در ضمن برگزاری این نمایشگاه کارگاه آموزشی معماری با حضور اساتید دانشگاه های استان و مهندسان معماری با تجربه برای دانشجویان معماری برگزار می شود.

اسفندیاری خاطر نشان ساخت: در برگزاری این نمایشگاه اداره راه و شهرسازی شهرستان گناوه، مرکز آموزش فنی و حرفه ای گناوه و شهرداری بندر گناوه در کنار ما مشارکت دارند.

دبیر اجرایی نمایشگاه نمای ساختمان گناوه در پایان گفت: داوری آثار برگزیده نمایشگاه نمای ساختمان گناوه در روز جمعه 16 اسفندماه با حضور اساتید برجسته معماری استان برگزار خواهد شد.