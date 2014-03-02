دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر به عملکرد قابل قبول مدیریت سازمان تامین اجتماعی بعد از تغییر دولت اشاره کرد و افزود: اخیرا صحبتهایی در برخی رسانه ها مطرح می شود که به نظر می رسد از تغییرات به وجود آمده در مدیریت حوزه سلامت چندان خوشحال نیست. در حالی که شرایط حال حاضر به مراتب قابل قبول تر از گذشته است و نشان می دهد که مدیران و دست اندرکاران حوزه سلامت می خواهند برای آرامش مردم و کاستن از دغدغه ها در حوزه سلامت، کار کنند.

وی با اشاره به این جو روانی که متوجه مدیریت سازمان تامین اجتماعی شده است، گفت: بعد از روی کار آمدن دکتر نوربخش بر مسند سازمان تامین اجتماعی، شاهد پرداخت مطالبات داروخانه ها بوده ایم که این وضعیت برای خود داروخانه ها که خوشحال بوده اند، اما تعجب برانگیز بوده است.

مژدهی آذر با انتقاد از سوءمدیریت سازمان تامین اجتماعی در دولت قبلی، اظهارداشت: با پرداخت مطالبات از سوی مدیریت سازمان تامین اجتماعی، می توان ادعا کرد که داروخانه ها جان گرفته اند و البته امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

رئیس انجمن داروسازان ایران با عنوان این مطلب که پرداخت مطالبات تنها مشکل داروخانه های کشور نیست، افزود: در حال حاضر با پرداخت مطالبات داروخانه ها، رضایت مردم نیز جلب شده است. به طوریکه داروخانه ها قدرت خرید پیدا کرده اند که بتوانند داروهای مورد نیاز مردم را خریداری و در اختیار آنها قرار دهند.

وی در پاسخ به این سئوال که بعد از تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی چه میزان از مطالبات داروخانه ها پرداخت شده است، گفت: در چند ماه گذشته عین قانون در رابطه با پرداخت مطالبات داروخانه ها اجرا شده است. زیرا، بر اساس قانون، بیمه ها می بایست 60 درصد پول داروخانه ها را به محض دریافت صورت حساب و 40 درصد باقی مانده را در مدت 2 ماه پرداخت کنند که در مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی، اینگونه بوده است.

مژدهی آذر تاکید کرد: الان که وارد اسفند ماه شده ایم، 60 درصد مطالبات داروخانه ها تا دی ماه تقریبا پرداخت شده است.