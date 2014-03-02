احمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وقوع دو زمین لرزه در شهرستان آرادان استان سمنان در صبح یکشنبه، اظهار داشت: اولین زلزله در ساعت 4:27 صبح به بزرگی چهار در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر حوالی آرادان را به لرزه در آورد.

وی موقعیت جغرافیایی این حادثه را 34:85 شمالی و 53:55 شرقی اعلام کرد و افزود: این زمین لرزه در عمق 16 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سمنان همچنین از وقوع زمین لرزه دیگری به بزرگی 2.2 ریشتر در آرادان نیز در ساعت 4:44 صبح امروز خبر داد و گفت: موقعیت جغرافیایی این زلزله نیز 34:85 شمالی و 52:53 شرقی بوده است.

طاهری عمق این زمین لرزه را 14 کیلومتری زمین ذکر کرد و افزود: با توجه به اعزام اکیپ های امدادی به منطقه خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارات و یا تلفات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

شهرستان آرادان در 115 کیلومتری تهران و در حاشیه محور تهران - مشهد واقع شده است.