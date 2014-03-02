به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی بندرامام - ماهان اصفهان؛ مهمترین دیدار این هفته از مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است. حداقل از این بابت که تکلیف اصفهانی‌ها، تیم سوم فصل گذشته مسابقات برای صعود به مرحله نیمه نهایی در پایان این بازی تا حد زیادی مشخص خواهد شد.

ماهان که هر دو دیدار خود در مرحله دوره‌ای و حتی اولین دیدار خود در مرحله پلی‌آف را به پتروشیمی واگذار کرد، در شرایطی برای چهارمین رویارویی این فصل برابر تنها تیم بدون باخت مسابقات آماده می‌شود که در جایگاه چهارم و آخر جدول رده‌بندی گروه A قرار دارد و برای جدایی از این جایگاه و مسجل کردن صعودش به یک مرحله بالاتر باید برنده این دیدار خارج از خانه باشد و البته چشم انتظار رقم خوردن نتیجه دیگر دیدار گروهش؛ در غیر این صورت باید منتظر خیلی اما و اگرها بماند تا تکلیفش برای گذر از این مرحله روشن شود در حالیکه حریف مدعی این تیم صعودش به مرحله نیمه نهایی تاحد زیادی قطعی شده است.

دیگر دیدار گروه A مرحله پلی‌آف مسابقات میان دو تیم هفت الماس و دانشگاه آزاد برگزار می‌شود. این دیدار بیشتر از قزوینی‌ها برای مهران شاهین‌طبع و شاگردانش مهم و تعیین کننده است. آنها اگر این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارند می‌توانند خیال خود را از بابت تثبیت جایگاه دومی و صعود تا حد زیادی راحت کنند.

همزمان با دیدارهای گروه A مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، دو دیدار هم از گروه B برگزار می‌شود که البته حساسیت آنها به اندازه دو دیدار بالا نیست. در این گروه مهرام که همچون پتروشیمی بیشتر راه را برای صعود طی کرده است میزبان صنایع پتروشیمی ماهشهر است که امید خیلی زیادی به گذر از این مرحله ندارد مگر اینکه طی این هفته و هفته آینده نتایج دور از ذهنی رقم بخورد و همه چیز دست به دست هم بدهد تا این ماهشهری از جایگاه سوم بالاتر بیاید و مثلا جایگاه ذوب‌آهن را در رده دوم از آن خود کند.

این در حالی است که ذوب‌آهن در این هفته به مصاف تیمی خواهد رفت که کمترین شانس و امیدی برای پشت سر گذاشتن این مرحله ندارد. شاگردان فرزاد کوهیان اگر این بازی را به موفقیت و کسب دو امتیاز کامل به پایان برسانند می‌توانند آماده حضور در مرحله بعدی مسابقات شوند.

برنامه دیدارهای هفته پنجم (دوم مرحله برگشت) مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه 92/12/12

گروه A

* پتروشیمی بندرامام - ماهان اصفهان (ساعت 16 - سالن اندیشه بندرامام)

* هفت الماس قزوین - دانشگاه آزاد تهران (ساعت 16 - سالن بابایی قزوین)

گروه B

* مهرام تهران - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)

* همیاری زنجان - ذوب آهن اصفهان (ساعت 16 - سالن بهشتی زنجان)

گروه A

1- پتروشیمی بندرامام (4 بازی، 4 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

2- دانشگاه آزاد (4 بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

3- هفت الماس قزوین (4 بازی، یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

4- ماهان اصفهان (4 بازی، یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

گروه B

1- مهرام تهران (4 بازی، 4 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

2- ذوب آهن اصفهان (4 بازی، 3 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

3- صنایع پتروشیمی ماهشهر (4 بازی، یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

4- همیاری زنجان (4 بازی، بدون برد، 4 باخت، 4 امتیاز)

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه همچنین دو دیدار برای تعیین رده‌بندی نهایی تیم‌های نهم تا دوازدهم مسابقات انجام می‌شود. تالار بسکتبال آزادی میزبان این دو دیدار است که یکی از آنها پیش از دیدار مهرام و صنایع پتروشیمی و دیگری بعد از این دیدار برگزار خواهد شد.

برنامه دو دیدار مرحله رده‌بندی تیم‌های نهم تا دوازدهم به شرح زیر است:

رده‌بندی تیم‌های نهم تا دوازدهم

دوشنبه 92/12/12

* افرا خلیج فارس - نیروی زمینی (ساعت 14 - تالار بسکتبال آزادی)

* استقلال زرین قشم - شهرداری گرگان (ساعت 18 - تالار بسکتبال آزادی)