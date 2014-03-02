حجت الاسلام علی نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نوروز بهترین فرصت برای افراد است تا با توجه بیشتر به خداوند سبحان بتوان از یکنواختی خارج شد.

وی بیان کرد: نوروز این فرصت را به انسان می دهد که با دیدن زندگی دوباره طبیعت و مشاهده آثار زیبایی در آن بیش از پیش به خداوند سبحان توجه کنیم و به واسطه آن از یکنواختی خارج شویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین در خصوص اهمیت شناخت انسان از خود و تاثیر آن در دستیابی به پیشرفت های دنیوی و اخروی تصریح کرد: اگر انسان قدر و جایگاه خویش را در چرخه آفرینش گم کند مطمئنا در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت.

این مسئول بیان کرد: شایسته است در پایان سال قدری در خویش تامل کنیم و با مطالعه درباره وجود خودمان به آگاهی دست یابیم تا بتوانیم گام های موثری در جهت دستیابی به کمال انسانی و پیشرفت های روز افزون برداریم.

حجت‌الاسلام نعمت اللهی اضافه کرد: انسان در میان همه موجودات عالم از جایگاه بالایی برخوردار است، خداوند سبحان در قرآن کریم می فرمایند:هر آنچه آفریدم برای تو "انسان" و تو را برای خود آفریدم، کرامت انسان به خلیفه بودن او در روی زمین است این مهم زمانی محقق می‌شود که ما با شناخت صحیح از خویش و خالق خود در مسیر درست تکامل انسانی گام برداریم.

وی ادامه داد: خداوند سبحان از انسان به ‌عنوان خلیفه و جانشین خویش در روی زمین یاد می‌کند، بنابراین انسان باید به‌ عنوان آینه ای از خالق خویش پا در جای پای حضرت حق بگذارد تا شایسته خلیفه الله بر روی زمین باشد در غیر این صورت از جایگاه خویش تنزل خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با بیان اینکه مومن آیینه مومن است، گفت: به دو شکل عارفانه و حکیمانه می توان به این حدیث نگاه کرد، در دیدگاه عالم اخلاق این حدیث یعنی اینکه مومن باید همچون آیینه بدی های برادر مومن خویش را بازگو کند، عامه مردم نیز این برداشت را از حدیث دارند البته دیدگاه خوبی است.

حجت ‌الاسلام نعمت اللهی در پایان اظهارداشت: در دیدگاه عارفانه که دقیق تر نیز است، مومن اولی انسان و مومن دومی خداوند است، یکی از القاب خداوند تبارک تعالی مومن است، انسان مومن روی زمین آیینه تمام نمای مومن آسمانی "خداوند" بوده و ذات اقدس الهی در او تجلی یافته است، اگر اینگونه باشیم به جایگاه واقعی خویش دست یافته ایم.