به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با جمعیت 600 هزار نفری و وجود 10 شهرستان از امکانات خوبی در زمینه بهداشت و درمان برخوردار نیست و همین عامل باعث نارضایتی اکثر مردم استان است.

ایلام از دیرباز با پسوند محرومیت همراه بوده است و به دلیل مهاجرت، بیکاری، فقر، مشاغل کاذب و غیرمولد، عدم بهره‌وری تولید صنعتی و کشاورزی، رواج دلالی در بخش خدمات، شکاف درآمدی شهر و روستا، نبود سرمایه‌گذاری منجر به اشتغال همواره از استانهای کم توسعه کشور بشمار می رود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه اقداماتی مهمی برای توسعه بخش پزشکی این استان انجام گرفت ولی چندی طول نکشید که با آغاز جنگ تحمیلی ایلام نه تنها از مسیر پیشرفت خارج شد بلکه متحمل شدیدترین حملات جنگی رژیم بعثی نسبت به سایر استانها شد.

پس از پایان جنگ هشت ساله تحمیلی، ایلام که خرابه ای بیش نبود در ستاد بازسازی جنگ و جهاد سازندگی در مدت زمان کوتاهی بازسازی و خیلی سریع از حمایت این ستاد خارج شد.

مجموع این عوامل موجب شد این استان جزء نقاط محروم کشور واقع شود و کمتر کسی ایلام را به عنوان استانی موفق و پیشرفته بشناسد.

در حال حاضر اکثر بیمارستانهای سطح استان ایلام فرسوده و قدیمی هستند و سطح امکانات در این بیمارستانها بسیار ضعیف است و بیشتر مردم استان به استانهای همجوار برای درمان مراجعه می کنند.

نبود بیمارستانهای تخصصی، کمبود پزشک متخصص، نبود بیشتر دستگاه های پزشکی، کمبود امکانات بهداشتی در سطح روستاها و... مهمترین معضلات بهداشت و درمان استان ایلام طی سالهای اخیر بوده است.

دولت گذشته مصوبات مهم و ارزشمندی در استان ایلام در بخش پزشکی تصویب کرد که مصوبات مهم آن در بخش پزشکی مثل ایجاد بیمارستان 330 تختخوابی در شهر ایلام اجرایی نشده است.

مهمترین عامل مرگ و میر در ایلام ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی است و بعد از عوامل قلبی و عروقی، تصادفات جاده‌ای، خشونتهای فیزیکی و سرطانها بیشترین عامل است، اما در هیچ یک از این بخشها خدمات تخصصی پزشکی در استان ایلام از سوی بیمارستانها ارائه نمی شود.

امکانات بخش بهداشت و درمان ایلام ضعیف است

یک کارشناس مسائل بهداشت و درمان به خبرنگار مهر گفت: علاه بر محرومیت و کمبودهای استان ایلام بخش پزشکی استان از بخشهای ضعیف به شمار می رود زیرا کمبود امکانات و نیروی انسانی متخصص در استان کاملا مشهود است و در سالهای اخیر بسیاری از بیماران برای معالجه به خارج از استان رجوع می کردند هرچند در حال حاضر بخش پزشکی و درمانی استان شاهد پیشرفتهایی بوده ولی این رشد نیز نسبت به وضعیت استان مشهود نیست.

محمد محمدی عنوان کرد: در سفرهای دولت و در قالب مصوبات استانی نیز در این بخش مصوبات متعددی برای ارتقای وضعیت بهداشت و درمان استان ایلام به تصویب رسید اما مصوبات مهم که نیاز مردم را برآورده کند اجرا نشده است و مردم هنوز با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: در بین مصوبات مهم دولت در استان، بیمارستان 330 تختخوابی که با مشارکت وزارت مسکن و وزارت بهداشت باید ساخته شود هنوز در مراحل مقدماتی است و هیچ پیشرفت خاصی ندارد.

محمدی اظهار داشت: استان ایلام از لحاظ تجهیزات بیمارستانی مظلوم واقع شده و حتی از لحاظ پزشک فوق تخصص نیز محروم بوده است.

وی افزود: به لحاظ نیروی انسانی و کادر پزشکی و تخصصی در شهرستان‌های استان ایلام با تنگناهای بسیاری مواجه است که امیدواریم مسئولان نسبت به اعزام پزشک متخصص اقدام کنند تا گامی موثر برای رفاه و سلامت مردم منطقه برداشته شود.

وی تصریح کرد: در حالی که کلیه استانهای کشور از امکانات پزشکی مناسب برخوردار هستند ولی تنها ایلام از نظر امکانات و پزشک فقیر مانده است.

این کارشناس افزود: اخذ مجوز ساخت مرکز آموزشی، درمانی سوختگی شهر ایلام و درمانگاه تخصصی قلب از مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان ایلام بوده اما متاسفانه تاکنون اعتباراتی به این استان داده نشده و هنوز عملی نشده است.

کمبودهای بخش پزشکی ایلام باید رفع شود

احمد شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس به خبرنگار مهر گفت: مشکلات بخش پزشکی و درمان در استان ایلام از گذشته تاکنون وجود داشته است و وجود بیمارستان های کم با امکانات محدود در استان ایلام خود از عمیق بودن مشکلات حکایت دارد.

وی بیان داشت: همچنین کمبود امکانات پزشکی و بیمارستان های تخصصی در استان ایلام باعث شده مردم با مشکلات مهمی مواجه شوند و نبود پزشک متخصص در شهرستان‌های این استان موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردم شده است.

این نماینده عنوان کرد: امکانات پزشکی و بهداشتی در بعضی مناطق مختلف استان ایلام به هیچ وجه جوابگوی نیاز مردم نیست و به طور مثال در کل شهرستان ایلام فقط دو بیمارستان دارد که در بسیاری از بخش ها نیز دارای مشکلات عدیده ای هستند و لذا در می یابیم که تنها مساله ای که وجود دارد، محرومیت استان است که خودنمایی می کند.

وی افزود: هر چند در زمینه بهداشت و سلامت در استان گام‌های بلندی برداشته شده است اما کمبودهای استان به عنوان حق طبیعی مردم باید محقق شود.

شوهانی با بیان اینکه کمبود امکانات پزشکی در استانی با جمعیت بالا چون استان ایلام به هیچ وجه توجیه منطقی ندارد گفت: بی‌توجهی مسئولان مربوط به تکمیل کادر پزشکی و تجهیزات درمانی در این منطقه موجب اوج گرفتن نارضایتی مردم شده است.

وی به نارسایی های دارویی در سطح استان به واسطه کسری بودجه اشاره کرد و بخشی از این مشکل را به دلیل عدم پرداخت بدهی های بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی برشمرد.

نماینده مردم استان در مجلس به مبحث توریست درمانی در استان ایلام اشاره کرد و بیان داشت: صنعت توریست درمانی یکی از ظرفیت هایی است که می تواند برای استان ایلام و کشور درآمدزایی داشته باشد اما ما باید در استان در ابتدا زیرساخت های لازم برای جذب توریست درمانی فراهم نماییم و در ادامه برای پیشبرد اهداف در این زمینه برنامه ریزی کنیم.

وی با اشاره به این که مشکلات و مسائل دانشگاه علوم پزشکی را باید با هم اندیشی و همراهی یکدیگر به پیش ببریم، تاکید کرد: ما نمایندگان مردم در مجلس تمام توان خود را برای ارتقاء جایگاه حوزه سلامت استان و همچنین رایزنی در جهت افزایش اعتبارات بودجه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام به کار خواهیم گرفت و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهیم کرد

...............................

گزارش: لیلا کائی