علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در روزهاي پاياني سال و با توجه به مراجعه مردم به مراكز خريد طرح تشديد بازرسي از 15 اسفند تا 15 فروردين در استان قزوين انجام می شود.

وی بیان كرد: در اين طرح ضمن هماهنگي با استانداري، تعزيرات حكومتي، اتحاديه ها، اصناف، نيروي انتظامي، دانشگاه علوم پزشكي، ميراث فرهنگي و ايران گردي از تمامي فروشگاه ها و مراكز خريد همه روزه بازديد بعمل مي آيد و در صورت مشاهده تخلف از اين مكان ها با توجه به قانون با آنان برخورد مي شود.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: نمايشگاه بهاره در استان قزوين از 16 تا 25 اسفندماه آماده ارائه خدمات به هم استاني ها است، كيف، كفش، پوشاک، مواد شوينده، خوراكي آجيل و شيريني از جمله كالاهاي اين نمايشگاه است.

كبيري گفت: كالاهاي نمايشگاه با توجه به فروش بيرون 15 الي 20 درصد تخفيف دارد كه اگر مردم در اين زمينه يا كيفيت كالا تخلفي را مشاهده كردند مي توانند حضوري به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه كنند و يا با شماره 124 تماس بگيرند تا در اسرع وقت به شكايات آنان رسيدگي شود.