به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله چگینی شنبه شب در جمع مسئولان اصناف استان اظهارداشت: بروز اختلالات روانی، پرخاشگری، افزایش فشار خون، کاهش راندمان کاری و ُافت شنوایی موقت و دایم از عوارض سر و صدای زیاد در محیط کار است که در صورت عدم کنترل و توجه به آن، سلامت افراد به خطر می افتد.
وی افزود: بر اساس شاخص های موجود 28 درصد از شاغلان کارگاههای استان در معرض سر و صدا بالای ناشی از دستگاهها و تجهیزات محیط کار هستند و از آلودگی صوتی رنج می برند.
چگینی کنترل سر و صدای بالا را مستلزم کنترل های فنی، مهندسی و پزشکی دانست و تصریح کرد: کنترل فنی، مهندسی شامل ایزوله کردن دستگاه دارای صدا، استفاده از دیوارهای جاذب صوت بین دستگاه مولد و فرد در معرض آۀودگی و کنترل پزشکی شامل انجام معاینات اختصاصی شنوایی سنجی و تجهیز فرد به گوشی های ایمنی مناسب است که باید جدی گرفته شود.
این مسئول بیان کرد: سر و صدای زیاد، شرایط جوّی و روشنایی نامناسب، ارتعاش و پرتوهای مضر و عوامل شیمیایی نظیر انواع گازها و بخارسمی، گرد و غبارهای زیان آور و همچنین عوامل ارگونومیکی مانند شرایط نامناسب بدن حین کار، جابجایی بار و ابزار کار نامناسب از عوامل تهدید کننده سلامتی مردان در محیط های کاری است.
چگینی اظهارداشت: با اقدام کنترلی و استفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب با عومل مخاطره زا، میتوان از بروز بسیاری از عوارض شغلی در بین مردان جلوگیری کرد.
وی افزود: عوامل بروز حوادث شغلی مادی، شامل چیدمان نامناسب وسایل و ابزار کار، وجود وسایل و دستگاههای معیوب، نبودن حفاظ، عدم وجود سیم اتصال زمین و خطاهای انسانی شامل عدم آگاهی افراد در زمینه خطر شغلی، عدم تناسب کار با فرد، استفاده نکردن فرد از وسایل حفاظت و شوخی های نابجاست.
کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: اولین عامل تهدیدکننده سلامتی در محیط های کاری عوامل ارگونومیکی"شرایط نامناسب بدن حین کار و بلند کردن بار غیر متعارف" است که بیش از 50 درصد از محیطهای کاری شاغلان، دارای عوامل ارگونومیکی نامناسب است که در صورت عدم رعایت معیارهای مربوطه، زمینه بروز عوارض اسکلتی، عضلانی و کمردردها، در بین شاغلان فراهم می شود.
قزوی ن- خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: 28 درصد شاغلان کارگاههای صنعتی استان در معرض آلودگی صوتی هستند که در صورت کنترل نشدن سلامت این افراد به خطر می افتد.
به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله چگینی شنبه شب در جمع مسئولان اصناف استان اظهارداشت: بروز اختلالات روانی، پرخاشگری، افزایش فشار خون، کاهش راندمان کاری و ُافت شنوایی موقت و دایم از عوارض سر و صدای زیاد در محیط کار است که در صورت عدم کنترل و توجه به آن، سلامت افراد به خطر می افتد.
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