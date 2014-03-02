به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله چگینی شنبه شب در جمع مسئولان اصناف استان اظهارداشت: بروز اختلالات روانی، پرخاشگری، افزایش فشار خون، کاهش راندمان کاری و ُافت شنوایی موقت و دایم از عوارض سر و صدای زیاد در محیط کار است که در صورت عدم کنترل و توجه به آن، سلامت افراد به خطر می افتد.



وی افزود: بر اساس شاخص های موجود 28 درصد از شاغلان کارگاههای استان در معرض سر و صدا بالای ناشی از دستگاهها و تجهیزات محیط کار هستند و از آلودگی صوتی رنج می برند.



چگینی کنترل سر و صدای بالا را مستلزم کنترل های فنی، مهندسی و پزشکی دانست و تصریح کرد: کنترل فنی، مهندسی شامل ایزوله کردن دستگاه دارای صدا، استفاده از دیوارهای جاذب صوت بین دستگاه مولد و فرد در معرض آۀودگی و کنترل پزشکی شامل انجام معاینات اختصاصی شنوایی سنجی و تجهیز فرد به گوشی های ایمنی مناسب است که باید جدی گرفته شود.



این مسئول بیان کرد: سر و صدای زیاد، شرایط جوّی و روشنایی نامناسب، ارتعاش و پرتوهای مضر و عوامل شیمیایی نظیر انواع گازها و بخارسمی، گرد و غبارهای زیان آور و همچنین عوامل ارگونومیکی مانند شرایط نامناسب بدن حین کار، جابجایی بار و ابزار کار نامناسب از عوامل تهدید کننده سلامتی مردان در محیط های کاری است.



چگینی اظهارداشت: با اقدام کنترلی و استفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب با عومل مخاطره زا، می­توان از بروز بسیاری از عوارض شغلی در بین مردان جلوگیری کرد.



وی افزود: عوامل بروز حوادث شغلی مادی، شامل چیدمان نامناسب وسایل و ابزار کار، وجود وسایل و دستگاههای معیوب، نبودن حفاظ، عدم وجود سیم اتصال زمین و خطاهای انسانی شامل عدم آگاهی افراد در زمینه خطر شغلی، عدم تناسب کار با فرد، استفاده نکردن فرد از وسایل حفاظت و شوخی های نابجاست.



کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: اولین عامل تهدیدکننده سلامتی در محیط های کاری عوامل ارگونومیکی"شرایط نامناسب بدن حین کار و بلند کردن بار غیر متعارف" است که بیش از 50 درصد از محیط­های کاری شاغلان، دارای عوامل ارگونومیکی نامناسب است که در صورت عدم رعایت معیارهای مربوطه، زمینه بروز عوارض اسکلتی، عضلانی و کمردردها، در بین شاغلان فراهم می شود.