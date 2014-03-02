به گزارش خبرنگار مهر، محصولات لبنی در عرصه صنعتی یکی از تولیدات اساسی بخش مواد غذایی است که این روزها به دلایل متعدد هر منطقه و به عبارت بهتر هر استان به دنبال تولید این محصولات در خود آن استان است.

محصولات فاسد شدنی که هزینه حمل و نقل آنها بخش قابل توجهی از هزینه تولید را به خود اختصاص می دهد که در صورت تولید شدن این محصولات در محل مصرف، تاحدود زیادی سود هم به کاهش قیمت تمام شده کمک می کند و هم سودآوری برای تولید کننده را افزایش می دهد.

استان کرمانشاه با دارا بودن شرایط آب و هوایی مساعد برای دامپروری، میزان قابل توجهی تولید شیر دارد که در سالهای اخیر با احداث واحدهای بزرگ صنعتی تولید محصولات لبنی فرآورده های شیری نیز به میزان قابل قبولی در خود استان تولید می شود.

سلسله جلسات ستاد توسعه اقتصادی استان کرمانشاه که در سالن همایش های اتاق بازرگانی استان برگزار می شود شامگاه شنبه به بحث و بررسی در خصوص واحدهای صنعتی تولید لبنیات در کرمانشاه اختصاص یافت.

مطرح شدن مسائلی مثل بلا استفاده ماندن 80 درصد ظرفیت واحد های تولید شیر در استان کرمانشاه، عدم تعلق یارانه به شیر و قطع یارانه صنعتی، افزایش قیمت نهاده های تولید و ...از جمله مهمترین مباحثی بود که در جلسه شب گذشته استاندار کرمانشاه و مدیران اقتصادی استان با فعالان این عرصه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مباحثی که ماحصل آنها چاره اندیشی برای استفاده بهتر از ظرفیت تولید محصولات لبنی در یکی از قطبهای دامپروری کشور و البته در سال اقتصاد مقاومتی بود.

80 درصد ظرفیت تولید واحد های صنعتی محصولات لبنی بلا استفاده است

رئیس انجمن صنفی لبنیات استان کرمانشاه اظهار داشت: هم اکنون 18 واحد لبنی استان تنها از 20 درصد ظرفیت و توان تولیدی خود استفاده می کنند و عملا 80 درصد باقیمانده که بخش عظیمی را نیز تشکیل می دهد، پرت می شود.

غلامرضا افخمی افزود: قطع یارانه شیر، انرژی و عدم تخصیص سهم یارانه صنعت و گرانی های مستمر از جمله مشکلاتی است که باعث شده واحدهای تولیدی ما تنها از 20 درصد توان و ظرفیت خود استفاده کنند.

وی همچنین کمبود سرمایه در گردش ناشی از چند برابر شدن قیمت تمامی نهادهای تولید، عدم توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت و نبود نرمش های مدیریتی یا کارشناسی در سیستم مالیاتی استان را از دیگر مشکلاتی عنوان کرد که واحدهای تولیدی شیر استان با آن ها مواجه هستند.

افخمی یادآور شد: این مشکلات باعث بروز برخی نواقص از جمله غیر اقتصادی شدن تولید خصوصا در کارخانه جاتی که فاقد تنوع تولید هستند، شده و همچنین نیاز به سرمایه درگردش چند برابر برای به چرخش درآوردن چرخه تولید را سبب شده است.

رئیس انجمن صنفی لبنیات استان کرمانشاه ایجاد بدهکاری های سنگین را که به استناد کارشناسی های معتبر از عرصه سوددهی خارج است و همچنین تخصیص جرائم زیاد را از دیگر موارد و مشکلاتی عنوان کرد که گریبانگیر واحدهای تولیدی شیر استان شده است.

افخمی افزود: برای حل این مشکلات باید چاره اساسی اندیشیده شود و مسئولین مربوطه تمام سعی و توان خود را به کار گیرند که این مشکلات مرتفع تا واحدهای تولیدی استان جان دوباره ای بگیرند.

وی، تخصیص یارانه صنعت و آزادسازی نرخ فروش محصولات و افزایش قابل توجه و تسهیل سازی در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش را از جمله راهکارهایی عنوان کرد که می تواند زمینه برون رفت واحدهای تولیدی را از مشکلات موجود فراهم کند.

البته طبق گفته مسئولین صنعت شیر، هم اکنون حدود 70 تا 80 واحد غیرمجاز فاقد پروانه بهره برداری لبنی تولید شیر در استان فعالیت می کنند.

در همین راستا، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی کرمانشاه آمادگی کامل خود را برای نظارت بر واحدهای فاقد پروانه اعلام کردند.

نماینده دانشگاه علوم پزشکی ضمن تاکید بر اینکه نظارت های دقیق بر بهداشتی بودن این واحدها صورت می پذیرد، نمایندگان تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت نیز آمادگی خود را برای نظارت بر نحوه توزیع و قیمت شیر عرضه شده از سوی اینگونه واحدها اعلام کردند.

واحدهای تولید لبنیات کرمانشاه باید تقویت شوند

استاندار کرمانشاه نیز در همین رابطه و با تاکید بر اینکه صنعت لبنیات در دنیا جزو صنعت های پیشرفته محسوب می شود، خواستار توجه بیشتر به این دسته از واحدها در استان و تقویت هرچه بیشتر آن ها شد.

ابراهیم رضایی، افزود: کرمانشاه به خاطر دارا بودن دام های سبک و سنگین مناسب، از ظرفیت های بالایی برخوردار است و تقویت واحدهای تولیدی در این زمینه می تواند منجر به رشد اقتصادی استان شود.

وی با بیان اینکه سیاست ما تقویت واحدهای تولید و عرضه کننده محصولات لبنی است، خاطرنشان کرد: مدیران مربوطه باید با این واحدها همکاری های لازم را به عمل آورده و درصدد حل مشکلات آن ها برآیند.

رضایی یادآور شد: هرچند هم اکنون بین 70 تا 80 واحد تولید شیر در استان فاقد مجوزهای لازم برای فعالیت هستند که باید نظارت های دقیق بر نحوه فعالیت آن ها صورت گیرد تا شیر را هم به صورت بهداشتی و هم با قیمت های مصوب به دست مصرف کننده برسانند.

استاندار کرمانشاه افزود: تعطیلی این دسته از واحدها نمی تواند راه مناسبی باشد اما مسئولین دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی باید به صورت مستمر بر نحوه فعالیت آن ها نظارت داشته باشند.

رضایی تاکید کرد: واحدهای فاقد پروانه تنها در صورتی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که نسبت به مسئله بهداشت و رعایت نکات لازم مقید باشند وگرنه از فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.