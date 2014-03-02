به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری شامگاه شنبه در جلسه شوراي پژوهش شهري و روستايي آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم انجام مطالعات پژوهشی پیش از اجرای طرحهاي عمران شهري و روستايي در سطح استان، افزود: با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در معرض بلایای طبیعی، این اقدام اجتناب ناپذیر است.

وی اظهار داشت: باید پيش از آغاز عملیات عمراني و يا تصويب برنامه هاي اجرايي با انجام مطالعات پژوهشی دقيق و شناخت كافي از نيازها علاوه بر پيشگيري از اتلاف هزينه ها براي كارآمدي طرح ها، هدفگذاري اصولي انجام مي‌گيرد.

وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای هر چه سریعتر طرح مطالعات مكان يابي مناطق اسكان اضطراری آذربایجان غربی، ادامه داد: با توجه به مطالعات پهنه بندي زلزله وخسارتهاي ناشي از بلاياي طبيعي در استان، پيش بيني مناطقي براي اسكان اضطراري بسيار مهم و ضروري است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی یاداور شد: با نتايج به دست آمده از اين طرح اقدامات اوليه براي تامين زيرساختها و پيش بيني هاي مورد نياز توسط دستگاههاي مسئول انجام خواهد گرفت .

مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان غربي نيز در اين جلسه گفت: بر اساس دستور العمل سازمان شهرداريها و دهيارهاي كشور تمام پروژه هاي عمراني در مناطق شهري و روستايي بايد پيش از تصويب و اجرا، مطالعات آنها در شوراي پژوهش استان به تصويب برسد .

علي داداش زاده افزود: طرحهاي كه مصوبه اين شورا را داشته باشند مي توانند اجرايي شده و از كمك هاي دولتي برخوردار شوند.

در ادامه اين جلسه طرح مطالعاتي مكان يابي و ظرفيت سنجي مناطق اسكان اضطراري استان با اولويت شهر اروميه و طرح مطالعاتي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهر ماكو بررسي و مقرر شد پس از اصلاح و بازنگري براي تصويب مجددا در اين شورا مطرح شود.