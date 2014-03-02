به گزارش خبرنگار مهر، قم بعد از پایتخت دارای بیشترین تولید و صادر کننده مبلمان در کشور است که به دلیل درگیر بودن مشاغل زیادی در ساخت و ساز مبل همچون، رنگ کار، پارچه فروش، دورودگر و... می‌توان گفت این صنعت در استان قم اشتغالزایی فراوانی داشته است ولی در حال حاضر به گفته برخی از تولیدکنندگان مبلمان در این استان، عدم توجه به این صنعت سودآور باعث نوعی رکود در بازار شده و از سویی دیگر برگزاری برخی از نمایشگاه‌های مبلمان و یا حتی نمایشگاه‌هایی که در کنار آن مبلمان نیز عرضه می‌شود باعث نارضایتی تولید کنندگان استانی شده و به گفته برخی از آنان این صنعت در استان رو به ورشکستگی است.

رئیس هیئت امنای بازار مبل کاسه گران قم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام رکود در بازار مبلمان به انتقاد از برگزاری انواع نمایشگاه‌هایی که اقدام به عرضه مبلمان می‌کنند، پرداخت.

حسین آزموده در سخنانش با اشاره به عدم اطلاع رسانی به بازار و صنف مبل قم در برگزاری نمایشگاه‌های مبلمان در استان بیان کرد: برخی از نمایشگاه‌هایی که در استان برگزار می‌شود گرچه ربطی به مبلمان ندارد اما در کنار آن مبلمان نیز قرار داده می‌شود.

برگزاری نمایشگاه‌های مبلمان بدون حضور تولید کنندگان استانی

وی به جایگاه قم در صنعت مبلمان کشور اشاره کرد و گفت: قم جزو استان‌های بر‌تر در زمینه تولید مبلمان است اما متاسفانه برگزاری نمایشگاه‌های مبلمان بدون حضور تولید کنندگان استانی موجب شده بسیاری از مشتریان با حضور در این نمایشگاه‌ها که شرکت کنندگان خارج از استان در آن حضور دارند اقدام به خرید مبل کرده و بدین شکل بازار استان دچار ضرر و زیان شود.

رئیس هیئت امنای بازار مبل کاسه گران قم در ادامه با اشاره به تبلیغاتی که برخی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه‌ها انجام می‌دهند، عنوان کرد: طبق بازرسی‌های صورت گرفته بسیاری از این تبلیغات کذب و تنها برای جلب مشتری صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه صنعتگران قمی بسیاری از مبل‌هایی که در این نمایشگاه عرضه می‌شود را با کیفیت بهتر و حتی قیمت کمتری عرضه می‌کنند، ادامه داد: متاسفانه حضور افراد خارج از استان و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف باعث شده مردم مبل‌هایی که از کیفیت پائین و قیمت بیشتر برخوردارند را تنها به با تصور اینکه در نمایشگاه با تخفیف ارائه می‌شوند را خریداری کنند.

حضور مبل در نمایشگاه‌های متفاوت

رئیس هیئت مدیره بازار مبل کلهری قم نیز از برگزاری نمایشگاه‌ها با عناوین مختلف و ارائه مبلمان در این نمایشگاه‌ها گله‌مند بود.

گفته‌های وی نیز حاکی از تائید سخنان آزموده است، که نشان می‌دهد برگزاری نمایشگاه مبلمان و حتی نمایشگاه‌هایی که با عناوین مختلف برگزار می‌شود اما مبلمان نیز در آن عرضه می‌شود، ضرر فراوانی را متوجه بازار مبلمان قم کرده است.

محسن صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از محاسبه فاکتورهایی که برای خرید مبلمان از نمایشگاه‌ها طی یکماه اخیر صادر شده خبر می‌دهد و می‌گوید: رقم برآورد شده که حدود سه میلیارد تومان است نشان می‌دهد این مقدار خرید که می‌توانست از تولید کنندگان استانی باشد با خرید از تولید کنندگان خارج استانی که در نمایشگاه حضور داشتند ضرر زیادی را بر بازار مبلمان قم وارد کرده است.

مبل قم باکیفیت‌تر است

وی نیز با دفاع کامل از تولیدات صنعت مبل قم به کیفیت تولیدات استانی اشاره و بیان داشت: بسیاری از تولیدات داخل استان از آنچه در نمایشگاه‌ها توسط تولیدکنندگان خارج استانی عرضه می‌شود دارای کیفیت و قیمت مناسبتری است.

رئیس هیئت مدیره بازار مبل کلهری قم با اشاره به پیگیری تولیدکنندگان مبلمان استان در رابطه با برگزاری نمایشگاه با حضور تولید کنندگان داخل استان گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها باید برای ارائه توانمندی‌ها باشد که متاسفانه تنها به محلی برای فروش و به عبارتی به جای نمایشگاه تبدیل به فروشگاه شده که تولیدکنندگان سعی می‌کنند در این نمایشگاه به جای ارائه توانمندی به دنبال فروش باشند.

تبدیل مبل به یک چاشنی برای نمایشگاه‌ها

رئیس اتحادیه مبل سازان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور مبل را در بسیاری از نمایشگاه‌هایی که مربوط به صنعت مبل نیست مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: مبل به یک چاشنی برای نمایشگاه‌ها تبدیل شده و نمایشگاه‌هایی که ارتباط چندانی نیز با صنعت مبل ندارند در کنار سایر اقلام خود مبل نیز قرار می‌دهند.

مجتبی صفائی ادامه داد: بسیاری از خانواده‌ها در ماه‌های بهمن و اسفند اقدام به تغییر در دکوراسیون منزل و مبلمان می‌کنند و تولید کنندگان استان قم که 10 ماه از سال را اقدام به تولید کرده‌اند تا بتوانند در ماه‌های پایانی سال فروش خوبی داشته باشند و عواض و مالیات‌های خود را نیز پرداخت کرده‌اند با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف و حضور فروشندگان مبل خارج از استان بسیاری از بازار خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: رکود و کاهش اشتغال، دستاورد عدم توجه به صنعت ساخت و ساز مبل است که می‌تواند با توجه به جایگاه قم در این صنعت سودآوری بالایی را برای استان داشته باشد.

صنوف قم باید برای برپایی نمایشگاه اقدام کنند

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اعتراض تولیدکنندگان صنعت مبل از برگزاری نمایشگاه‌ها و ارائه مبلمان در این نمایشگاه‌ها بیان داشت: تولیدکنندگان صنعت مبلمان برای برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی باید در مزایده‌ها و مناقصات که برای برپایی نمایشگاه‌ها برگزار می‌شود شرکت کنند.

امیر محمدی چهر در ادامه بیان کرد: تخلف برخی نمایشگاه‌ها در ارائه وسایلی همچون مبلمان که موضوع نمایشگاه برپا شده نبوده، چشمگیر نبوده و در عین حال با آنان نیز برخورد و از توزیع مبلمان جلوگیری شد.

وی در هر حال تاکید کرد: اگر صنوف خود وارد نشوند و برای ارائه توانمندی‌ها در نمایشگاه تلاش نکنند کاری را نمی‌توان پیش برد و این صنوف هستند که باید با شرکت در مزایده و مناقصه‌ها، محل نمایشگاه را در اختیار بگیرند و ما می‌توانیم برای برپایی نمایشگاه مجوز در اختیار آنان قرار دهیم.

در هر حال صنعت مبلمان در استان قم و با توجه به سابقه‌ 30 الی 40 ساله‌ای که برخی از افراد از فعالیت خود می‌گویند نشان می‌دهد که ساخت مبلمان دارای جایگاه در صنعت استان قم است و قطعا توجه به آن می‌تواند در سودآوری برای تولیدکنندگان و حتی استان چشمگیر باشد و حتی به یک برند برای قم تبدیل شود.

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سیده مرضیه میرقادری