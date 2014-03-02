- کاخ کرملین اعلام کرد که پوتین هنوز درباره توسل به زور در اوکراین تصمیم نگرفته است.



- بر اثر انفجار بمب کنار جاده ای در جنوب شرق یمن پنج نفر زخمی شدند.



- امارات متحده عربی حملات تروریستی در پاکستان را محکوم کرد.



- پاکستان از اعلام آتش بس طالبان استقبال کرد.



- انگلیس بر پایان خشونت ها در اوکراین تاکید کرد.



- جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین بر ضرورت وحدت فلسطینی ها برای مقابله با فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.



- اتحادیه اروپا با طرح های توسعه در شرق سودان موافقت کرد.



- تعداد آوارگان سوری در لبنان به بیش از 942 هزار نفر رسید.



- رئیس فرودگاه طرابلس سیطره افراد مسلح بر این فرودگاه را تکذیب کرد.



- آمریکا به روسیه درباره دخالت نظامی در اوکراین هشدار داد.



- کانادا تهدید کرد که نشست سران هشت در روسیه را تحریم می کند.