- کاخ کرملین اعلام کرد که پوتین هنوز درباره توسل به زور در اوکراین تصمیم نگرفته است.
- بر اثر انفجار بمب کنار جاده ای در جنوب شرق یمن پنج نفر زخمی شدند.
- امارات متحده عربی حملات تروریستی در پاکستان را محکوم کرد.
- پاکستان از اعلام آتش بس طالبان استقبال کرد.
- انگلیس بر پایان خشونت ها در اوکراین تاکید کرد.
- جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین بر ضرورت وحدت فلسطینی ها برای مقابله با فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
- اتحادیه اروپا با طرح های توسعه در شرق سودان موافقت کرد.
- تعداد آوارگان سوری در لبنان به بیش از 942 هزار نفر رسید.
- رئیس فرودگاه طرابلس سیطره افراد مسلح بر این فرودگاه را تکذیب کرد.
- آمریکا به روسیه درباره دخالت نظامی در اوکراین هشدار داد.
- کانادا تهدید کرد که نشست سران هشت در روسیه را تحریم می کند.
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.
- کاخ کرملین اعلام کرد که پوتین هنوز درباره توسل به زور در اوکراین تصمیم نگرفته است.
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