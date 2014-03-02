غلامحسین دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان روز گذشته در سه اقدام اطلاعاتی هشت قاچاقچی مواد مخدرو 21 خرده‌فروش و نگهدارنده مواد مخدر را دستگیر کردند.

وی افزود: همچنین ماموران انتظامی شهرستان قزوین روز گذشته با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در این شهرستان 9 خرده‌فروش و نگهدارنده مواد مخدر را دستگیر و 189 گرم انواع مواد مخدر از آنان کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: با اجرای این طرح در شهرستان البرز نیز یک خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و 330 گرم تریاک از این متهم کشف و ضبط شد.

دارایی ادامه داد: طرح پاکسازی نقاط آلوده در شهرستان‌های تاکستان، بویین زهرا و آبیک نیز به اجرا در آمد که در این اقدام 11 نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و 54 گرم تریاک از آنان کشف و ضبط شد.

این مسئول بیان کرد: اجرای این طرح در روزهای آینده نیز ادامه دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین در ادامه از دستگیری 118 قاچاقچی کالا در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

دارایی اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی استان قزوین در بهمن ماه امسال 508 میلیون تومان انواع کالای خارجی قاچاق کشف و 40 دستگاه خودروی حامل اقلام قاچاق توقیف شده است.

وی افزود: در این مدت 118 قاچاقچی کالا نیز دستگیر شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه قبل، 41 درصد افزایش داشته است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین اضافه کرد: در این مدت 11 هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، یک هزار و 670 قلم لوازم خانگی و 18 هزار ثوب البسه قاچاق کشف شده است.

دارایی، کشف 25 هزار پاکت سیگار و 16 هزار لیتر سوخت قاچاق را از دیگر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا در این مدت برشمرد.