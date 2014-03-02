صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قرار است از 24 اسفند ماه تا پایان سال در 35 نقطه شهر میوه عید به قیمت مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت توزیع شود.

وی افزود: همچنین پنج نقطه در سطح شهر برای توزیع میوه از 24 اسفند تا 13 فروردین و تا پایان ایام تعطیلات در نظر گرفته شده است.

به گفته شهردار اردبیل 600 تن پرتقال و 500 تن سیب در سطح شهر اردبیل توزیع خواهد شد.

وی تاکید کرد: توزیع میوه به دلیل گرانی احتمالی آن در آستانه تعطیلات است و به همین دلیل برای تامین نیاز خانوارها به قیمت مصوب اجرا خواهد شد.

بدری افزود: تلاش می شود نواقص سال های گذشته در خصوص توزیع میوه رفع شده و امسال شهروندان تمامی مناطق به سادگی بتوانند میوه مورد نیاز را تهیه کنند.