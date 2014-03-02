به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو ایران علاوه بر حضور در بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون، رقابتهای گزینشی المپیک را نیز پیش رو دارد. بر همین اساس و با درخواست کادر فنی تیم ملی، مسابقات انتخابی طی روزهای 7 و 8 فروردین‌ماه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

این مسابقات در شش وزن دوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم برگزار می‌شود و طی آن برترین‌های لیگ برتر و نقش جهان، نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور، نفرات برتر تورنمنت‌های بین‌المللی، نفرات برتر جام سفیر مجاز به حضور در این دوره از مسابقات هستند.

نفرات برتر مسابقات انتخابی از روز 12 فروردین‌ماه تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی به همراه اردونشینان فعلی آغاز می‌کنند.