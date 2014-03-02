به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی شامگاه شنبه در مراسم افتتاح مدرسه کوله‌ ساره كه به همت خيرين مدرسه ساز و با حضور جمعي از مديران استان كردستان برگزارش شد، اظهار داشت: احداث و بازسازی مدارس روستایی و تجهیز کردن آنها می تواند در کاهش بی سوادی در استان نقش بسزایی داشته باشد و به همين دليل لازم است كه زيرساخت هاي اين حوزه به صورت ويژه تجهيز و تقويت شود.

وی با اشاره به این مطلب که یکی از مولفه های توسعه یافتگی در سطح جامعه سوادآموزی است، افزود: با آموزش و ترويج اين مهم بسیاری از مشکلات اجتماعی کاسته و بسیاری از مسائل فرهنگی نیز در جامعه نهادینه می شود.

نماینده مردم شهرستان هاي سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شوراي اسلامي بیان کرد: در حال حاضر امکانات آموزشی در روستاها کم تر از شهر ها و در کلان شهر ها بیشتر از شهرهای کوچک است و این خود نوعی تبعیض است که در آینده می تواند در فرصت های شغلی برابر و سطح سواد افراد تاثیر داشته باشد.

مرادی با اشاره به این مطلب که ارتقاء آموزش با توجه به زیربنا بودن هر کاری در جامعه ضروری است، یادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و تامین اعتبارات ویژه زمیه را برای توسعه و ارتقاء بخش آموزش فراهم كرد.

وی ادامه داد: افتتاح مدارس در روستاها و تجهیز کردن آنها اقدام خوبی در راستای توسعه و گسترش آموزش در مناطق محروم و کم درآمد است و به همين دليل بايد از ظرفيت هاي خيرين مدرسه ساز در اين حوزه نيز به صورت ويژه استفاده كرد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس گفت: استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه ساز می تواند بسیاری از کمبود های آموزشی استان را جبران کند و این امر باید اولویت کاری مسئولان در آموزش و پرورش باشد.

مرادی رسیدگی جدی به بحث زیرساخت‌ های آموزشی را ضروری دانست و اظهار داشت: بحث آب و گاز روستائیان از مشکلاتی است که باید مسئولان در حل آن اهتمام داشته باشند تا زمينه براي جلوگيري از افزايش مهاجرت به مناطق شهري كاهش پيدا كند.

وی تبدیل دهستان‌ ها به بخش را زمینه ‌ساز ارائه خدمات بیشتر به مردم دانست و بر توجه به این مهم به عنوان یک ضرورت تاکید کرد و افزود: ارتقاء وضعيت فعلي بخش ها و دهستان ها مي تواند زمينه ساز افزايش ورود امكانات به آنها شود.

در اين مراسم كه با حضور استاندار كردستان و جمعي ديگر از مديران استان برگزار شد، مدرسه شش كلاسه روستاي كوله ساره از توابع بخش موچش با صرف اعتباري بالغ بر 500 ميليون تومان به بهره برداري رسيد.