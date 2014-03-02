به گزارش خبرگزاری مهر، تیم رده دومی رم در حضور 39 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیکو مقابل تیم رده پنجمی اینتر با تساوی بدون گل متوقف شد. در این دیدار نیمی از ورزشگاه به دلیل محرومیت تماشاگرانی که شعارهای استقلال طلبی سرمی دادند خالی شده بود.

رم با این تساوی در فاصله 8 امتیازی یوونتوسی قرار گرفت که در آستانه سومین قهرمانی پیاپی خود در سری آ است. اینتر هم با این تساوی 2 امتیاز از ورونا که برای آخرین جایگاه لیگ اروپا می جنگد جلو افتاد.

رم پیش از این دیدار 8 پیروزی خانگی در المپیکو کسب کرده بود که 7 پیروزی آن در سری آ و یک پیروزی در جام حذفی ایتالیا بود.

در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه 9 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* کالیاری - اودینزه

* ورونا - بلونیا

* جنوآ - کاتانیا

* آتلانتا - کیه‌وو

* ساسولو - پارما

* تورینو - سامپدوریا

* لیورنو - ناپولی

* میلان - یوونتوس

* فیورنتینا – لاتزیو

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 66 امتیاز

2- رم 58 امتیاز

3- ناپولی 51 امتیاز

4- فیورنتینا 45 امتیاز

6- اینتر 41 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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18- لیوورنو 20 امتیاز

19- کاتانیا 19 امتیاز

20- ساسولو 17 امتیاز